快訊

范冰冰奪金馬影后在台露臉了！哭成淚人兒　狂收650條祝賀訊息

台鐵列車遭塗鴉…又傳民眾闖入鐵道 警方接連上火線說明

黑熊冬眠前食量曝光！一張圖驚呆日本網友 每日狂吃1.2萬大卡

找工作別主動？他曝企業選才內幕 過來人傻眼：哪來的底氣

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友建議求職者保持開放履歷，並不要主動應徵，卻被眾人吐槽。 示意圖／ingimage
一名網友建議求職者保持開放履歷，並不要主動應徵，卻被眾人吐槽。 示意圖／ingimage

找工作總是踢鐵板？一名網友在Dcard發文提醒所有求職者，「千萬不要在各人力銀行網站主動投遞履歷」，因為通常主管根本不理會「主動」求職者，最好的方式就是準備好履歷並保持開放，「等企業來找你」。

原PO建議千萬不要在各人力銀行網站主動投履歷，直言根據自己觀察發現，除了「萬年職缺」外，各企業主管只會想找「自己認為合胃口」的人才，根本不會理主動應徵的求職者，即使讓你來面試，也只是給老闆表面交代、做事應付，實際上面試完依舊不會有消息。

他表示最好的方法就是開放履歷、耐心等候，讓企業主動找上門才是成功了8成。他強調「這是心理學也是人性」，就像男女朋友倒貼不會珍惜，要企業親自去追求才會惜才且很快錄取。鼓勵求職者們得失心不要太大，打起精神保持耐心，僅開放個人履歷絕對有緣人會上門找你去上班。

但貼文卻被不少人狂吐槽，「你要不要看看你說了什麼」、「你是有何底氣認為自己比別人優秀？躺在家裡讓人家來找你」、「我還是認為有投一定有機會，最主要還是自己要會篩選吧」、「自己想要的職缺，自己毛遂自薦才不會後悔吧，總比浪費時間去面試不是自己投的好太多」、「我現在的工作就是在104主動投遞的履歷，錄取之後公司對我很好，也很重視員工的問題」。

也有網友指出，企業主動遞邀請通常也不是好消息，「我只知道在我這行業主動寄面試邀約的，通常不是什麼好地方」、「通常主動寄給我的，都是爛缺呢」、「以前應徵要找工作的時候，也都把履歷關起來，因為開著都時常收到保險或是房仲的工作」、「開放履歷，高機率收到一堆自己不想要的職缺」。

求職 人力銀行 履歷 面試

延伸閱讀

面試不能太誠實？她求職狂碰壁 淚訴「公司只要會包裝的人嗎」

求職者「關注公司」十大熱門名單以AI最火熱 這家航空唯一入榜

清潔老闆面試高中女約在摩鐵性侵 一審認「合意」輕判、二審逆轉重判

獨居老人退休不靠兒女活！除了錢，還需要什麼底氣？

相關新聞

找工作別主動？他曝企業選才內幕 過來人傻眼：哪來的底氣

找工作總是踢鐵板？一名網友在Dcard發文提醒所有求職者，「千萬不要在各人力銀行網站主動投遞履歷」，因為通常主管根本不理會「主動」求職者，最好的方式就是準備好履歷並保持開放，「等企業來找你」。

【專家之眼】別讓勞工病假成考績扣分線

就在上個月，一名長榮空服員抱病上班後過世，讓人十分不捨。這不只是單一公司的悲劇，而是全台勞工「不敢請病假」的警訊。日前，...

心動嗎？台東縣砸百萬培訓熱氣球飛行員 只招2人條件曝光

台東縣政府明年預計投入逾百萬元經費，培訓2名熱氣球飛行員，大學畢業具有良好英語能力即可報名，即日起開始報名，預計12月初...

面試不能太誠實？她求職狂碰壁 淚訴「公司只要會包裝的人嗎」

太誠實錯了嗎！一名女網友在Dcard抒發心情，表示求職面試題目五花八門，根本應付不來，加上不會說謊包裝自己，每次都花大把時間去公司面試，最終卻以失敗告終，失落道「我覺得這輩子只能這樣了」。

求職者「關注公司」十大熱門名單以AI最火熱 這家航空唯一入榜

在競爭激烈的求職市場中，求職者「關注公司」已成求職勝出的關鍵策略之一。104人力銀行統計，求職者「關注公司」的十大熱門企...

南部掀科技熱…2024年鴻海平均年薪行情出爐 這時到職最好

2025年COMPUTEX，鴻海宣布與輝達（NVIDIA）合作，在高雄打造100MW規模的AI超級算力中心，插旗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。