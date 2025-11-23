找工作別主動？他曝企業選才內幕 過來人傻眼：哪來的底氣

找工作總是踢鐵板？一名網友在Dcard發文提醒所有求職者，「千萬不要在各人力銀行網站主動投遞履歷」，因為通常主管根本不理會「主動」求職者，最好的方式就是準備好履歷並保持開放，「等企業來找你」。

原PO建議千萬不要在各人力銀行網站主動投履歷，直言根據自己觀察發現，除了「萬年職缺」外，各企業主管只會想找「自己認為合胃口」的人才，根本不會理主動應徵的求職者，即使讓你來面試，也只是給老闆表面交代、做事應付，實際上面試完依舊不會有消息。

他表示最好的方法就是開放履歷、耐心等候，讓企業主動找上門才是成功了8成。他強調「這是心理學也是人性」，就像男女朋友倒貼不會珍惜，要企業親自去追求才會惜才且很快錄取。鼓勵求職者們得失心不要太大，打起精神保持耐心，僅開放個人履歷絕對有緣人會上門找你去上班。

但貼文卻被不少人狂吐槽，「你要不要看看你說了什麼」、「你是有何底氣認為自己比別人優秀？躺在家裡讓人家來找你」、「我還是認為有投一定有機會，最主要還是自己要會篩選吧」、「自己想要的職缺，自己毛遂自薦才不會後悔吧，總比浪費時間去面試不是自己投的好太多」、「我現在的工作就是在104主動投遞的履歷，錄取之後公司對我很好，也很重視員工的問題」。

也有網友指出，企業主動遞邀請通常也不是好消息，「我只知道在我這行業主動寄面試邀約的，通常不是什麼好地方」、「通常主動寄給我的，都是爛缺呢」、「以前應徵要找工作的時候，也都把履歷關起來，因為開著都時常收到保險或是房仲的工作」、「開放履歷，高機率收到一堆自己不想要的職缺」。