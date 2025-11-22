心動嗎？台東縣砸百萬培訓熱氣球飛行員 只招2人條件曝光

快訊

中央社／ 台東縣22日電
台東縣政府明年預計投入逾百萬元經費，培訓2名熱氣球飛行員，年薪最高可逾80萬元。聯合報系資料照

台東縣政府明年預計投入逾百萬元經費，培訓2名熱氣球飛行員，大學畢業具有良好英語能力即可報名，即日起開始報名，預計12月初截止。

台東縣長饒慶鈴10月初在台東縣議會定期大會中勾勒施政重點，特別提到明年將培訓熱氣球飛行員。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正今天接受中央社記者訪問表示，縣府長期辦理熱氣球嘉年華，培育熱氣球飛行人才。新年度預定培訓2名熱氣球飛行員，甄選通過人員除可在台東縣政府服務，將代支付新台幣逾百萬元學費送出國培訓。結訓返國後取得國內飛行員執照後，再專案逐年調整薪資，年薪最高逾80萬元，歡迎有志青年男女參加甄試。

卜敏正表示，過去已培育12名飛行員，皆順利取得飛行執照，參與熱氣球，隨著活動規模擴大及飛行需求提升，再進行公開徵選潛力人才，培訓課程由縣府全額補助，通過選拔者將接受系統化理論與實務課程，有機會代表台東飛向世界舞台。

交觀處表示，計畫招募年滿20歲、具中華民國國籍並設籍於台灣民眾，須具備大學以上學歷或同等學力，具良好英語能力（托福iBT 72、IELTS 5.5、多益750或全民英檢中高級以上任一標準），曾於英語系國家留學者尤佳。

參加者須身心健康，無心臟病或其他不適於飛行運動疾病，通過民航局指定航醫中心飛航人員甲類體檢，確保符合飛安需求。由於目前航醫中心體檢排程已滿，本項體檢證明暫免檢附，由縣府另行薦送體檢（體檢費用自付），體檢未通過者不予錄取。

曾參與首批培訓計畫的現職飛行員林沅霆透過交觀處表示，熱氣球屬於航空器，從學員到能獨立操控，每名飛行員都必須經歷層層關卡訓練。親手駕駛熱氣球升空，看到民眾仰望氣球時露出的笑容，是最有成就感的時刻。

林沅霆表示，擔任飛行員除了在天空中實現夢想，還有機會代表台灣出國參與各國活動交流，算是用熱氣球環遊世界。鼓勵有志者勇敢追夢，只要心中有夢，就有機會隨氣球一同升空，從台東飛向世界。

