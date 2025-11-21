快訊

母喪後首度露面 郭台銘一頭白髮現身2025鴻海科技日

賓賓哥校園直播風波延燒！961字道歉聲明曝光 稱「友人刻意隱瞞」

「輝達會有好結果」李四川曝最快下周與新壽簽T17、T18解約

求職者「關注公司」十大熱門名單以AI最火熱 這家航空唯一入榜

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
104人力銀行統計，求職者「關注公司」的十大熱門企業，橫跨半導體AI及電商航空產業，星宇航空也名列其中。圖/本報系資料照片
104人力銀行統計，求職者「關注公司」的十大熱門企業，橫跨半導體AI及電商航空產業，星宇航空也名列其中。圖/本報系資料照片

在競爭激烈的求職市場中，求職者「關注公司」已成求職勝出的關鍵策略之一。104人力銀行統計，求職者「關注公司」的十大熱門企業：ASML、NVIDIA、台達電、台積電、台灣美光、星宇航空、酷澎、緯創資通、廣達與鴻海，橫跨半導體、AI、電商、航空等熱門產業。

104人力銀行產品暨價值經營總處資深協理王之璘指出，求職者啟用「關注公司」，等於主動向企業「示好」，除了能在第一時間接到最新工作機會通知，也能被企業看見，增加面試邀約的機會。

截至目前，使用「關注公司」的求職者已突破420萬人次；被關注的熱門公司，AI仍為主力關鍵，包含NVIDIA、台積電等科技業最受矚目，另外，星宇航空與酷澎也進榜，凸顯產業前瞻性、公司品牌力、以及職涯發展性，仍是吸引人才青睞的核心關鍵。

王之璘觀察，AI熱潮持續延燒，NVIDIA、台積電等相關企業成為人才的夢幻首選；而星宇航空、酷澎等外商與新興服務品牌，則以優質福利與創新形象吸引年輕族群；高科技製造業如台達電、鴻海也透過持續提升的發展前景展現對求職者的吸引力。

各產業最受求職者關注的熱門企業名單：

運輸物流及倉儲業：以Coupang酷澎集團_火箭物流倉儲、中華航空、台灣高鐵、長榮航空、星宇航空為焦點。

金融投顧保險業：以元大、中信、台新、玉山、星展、富邦、國泰金控等龍頭最受青睞。

一般製造業：如上銀科技、台泥、西門子、台灣穗高科技、科定、默克。

旅遊 / 休閒 / 運動產業：World Gym、健身工廠兩大品牌領先。

住宿 / 餐飲服務業：王品、亞洲藏壽司、爭鮮、路易莎、麥當勞等。

批發 / 零售業：全聯、好市多、家樂福、康是美、無印良品。

王之璘分析，求職者對「資訊即時、互動透明、投遞有效」的需求明顯提升，「關注公司」成為求職者投履歷之外、接觸企業的新管道。

王之璘說，當求職者準備好完成度高的履歷與清楚的職涯偏好，主動關注功能將讓企業更快判讀與出手邀約，真正加速雙方找到彼此。

求職 台積電 星宇航空

延伸閱讀

南部掀科技熱…2024年鴻海平均年薪行情出爐 這時到職最好

NVIDIA昨天救全村、今天跌成鬼一夜變臉！股市鬼故事又一篇

聘僱中高齡最大難題「薪資過高」？中高齡其實最在意這件事

星宇航空財報／前三季EPS 0.16元 將迎來假期旅遊旺季

相關新聞

南部掀科技熱…2024年鴻海平均年薪行情出爐 這時到職最好

2025年COMPUTEX，鴻海宣布與輝達（NVIDIA）合作，在高雄打造100MW規模的AI超級算力中心，插旗...

面試不能太誠實？她求職狂碰壁 淚訴「公司只要會包裝的人嗎」

太誠實錯了嗎！一名女網友在Dcard抒發心情，表示求職面試題目五花八門，根本應付不來，加上不會說謊包裝自己，每次都花大把時間去公司面試，最終卻以失敗告終，失落道「我覺得這輩子只能這樣了」。

求職者「關注公司」十大熱門名單以AI最火熱 這家航空唯一入榜

在競爭激烈的求職市場中，求職者「關注公司」已成求職勝出的關鍵策略之一。104人力銀行統計，求職者「關注公司」的十大熱門企...

「誤差1公分都不行！」2025運轉職人挑戰賽 9大關卡零容錯重現真實高壓日常

ISUZU融合專業技術與交通安全教育的年度大型比賽，今年難度再升級，比試出最真實的職人精神，也讓大眾重新看見大型車用路安全的重要性。

空服員之死調查出爐 勞部：長榮航空「過度勤惰管理」

勞動部昨公布長榮航空組員病故事件調查結果，認為長榮航空「過度運用勤惰管理制度」，嚴重影響組員申請病假，將調查結果送交通部...

勞部明定請假權 病假有無影響考績恐變羅生門

長榮空服員抱病上班過世，勞動部昨預告將明定勞工一年內請病假不超過十天，雇主不得有不利處分。在電子業工作的張姓工程師表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。