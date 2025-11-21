求職者「關注公司」十大熱門名單以AI最火熱 這家航空唯一入榜
在競爭激烈的求職市場中，求職者「關注公司」已成求職勝出的關鍵策略之一。104人力銀行統計，求職者「關注公司」的十大熱門企業：ASML、NVIDIA、台達電、台積電、台灣美光、星宇航空、酷澎、緯創資通、廣達與鴻海，橫跨半導體、AI、電商、航空等熱門產業。
104人力銀行產品暨價值經營總處資深協理王之璘指出，求職者啟用「關注公司」，等於主動向企業「示好」，除了能在第一時間接到最新工作機會通知，也能被企業看見，增加面試邀約的機會。
截至目前，使用「關注公司」的求職者已突破420萬人次；被關注的熱門公司，AI仍為主力關鍵，包含NVIDIA、台積電等科技業最受矚目，另外，星宇航空與酷澎也進榜，凸顯產業前瞻性、公司品牌力、以及職涯發展性，仍是吸引人才青睞的核心關鍵。
王之璘觀察，AI熱潮持續延燒，NVIDIA、台積電等相關企業成為人才的夢幻首選；而星宇航空、酷澎等外商與新興服務品牌，則以優質福利與創新形象吸引年輕族群；高科技製造業如台達電、鴻海也透過持續提升的發展前景展現對求職者的吸引力。
各產業最受求職者關注的熱門企業名單：
運輸物流及倉儲業：以Coupang酷澎集團_火箭物流倉儲、中華航空、台灣高鐵、長榮航空、星宇航空為焦點。
金融投顧保險業：以元大、中信、台新、玉山、星展、富邦、國泰金控等龍頭最受青睞。
一般製造業：如上銀科技、台泥、西門子、台灣穗高科技、科定、默克。
旅遊 / 休閒 / 運動產業：World Gym、健身工廠兩大品牌領先。
住宿 / 餐飲服務業：王品、亞洲藏壽司、爭鮮、路易莎、麥當勞等。
批發 / 零售業：全聯、好市多、家樂福、康是美、無印良品。
王之璘分析，求職者對「資訊即時、互動透明、投遞有效」的需求明顯提升，「關注公司」成為求職者投履歷之外、接觸企業的新管道。
王之璘說，當求職者準備好完成度高的履歷與清楚的職涯偏好，主動關注功能將讓企業更快判讀與出手邀約，真正加速雙方找到彼此。
