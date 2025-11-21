南部掀科技熱…2024年鴻海平均年薪行情出爐 這時到職最好

2025年COMPUTEX，鴻海宣布與輝達（NVIDIA）合作，在高雄打造100MW規模的AI超級算力中心，插旗南部AI產業鏈。鴻海將業務延伸至AI數據中心營運，預計開出大批AI伺服器與軟體職缺，成為高雄科技業的重要里程碑，薪水、職缺更受南部求職者矚目。

根據《比薪水》資料庫，2024年鴻海平均月薪55,608元、中位數55,000元；平均年薪897,811元、中位數762,500元。鴻海年薪保障14個月，其餘依績效與部門盈餘發放。資料顯示，平均年薪約為月薪的16.1倍，表現優異的部門可領更高獎金。

《比薪水》資料顯示，鴻海制度傳統、節奏快，公司穩定性高，適合想累積「硬體與韌體整合經驗」的工程師。內部員工建議，入職時間選在年底，因未滿一年無法領取績效獎金與分紅，表現良好者第二年起有調薪機會。

隨著輝達合作案落地，高雄將成為南部 AI 產業新重鎮。業界認為，這不僅帶動地方就業，也有助鴻海強化AI伺服器與運算業務布局。《比薪水》建議，南部求職者可提前了解部門型態、分紅發放、海外派遣機會，評估是否符合自身職涯規劃。