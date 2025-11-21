面試不能太誠實？她求職狂碰壁 淚訴「公司只要會包裝的人嗎」

太誠實錯了嗎？一名女網友在Dcard抒發心情，哀嘆求職面試題目五花八門，根本應付不來，加上不會說謊包裝自己，每次都花大把時間去公司面試，最終卻以失敗告終，失落道「我覺得這輩子只能這樣了」。

原PO指出，每次面試都一直被問到新問題，偏偏自己是不懂包裝及話術的人，遇到不會的問題都會乖乖說出實際狀況，然而就會被面試官認為沒有競爭力、實力。面試時，對工作性質的不了解、被問到不會的問題、面試原因說得太誠實也都會被笑，不禁無奈發問：「難道公司真的是要錄取什麼都會說謊、包裝的人嗎？」

原PO強調，學校和身邊朋友對自己的評價都是很優秀、很努力的人，而她也花了很多時間提升實力，學習了這份工作需要的技能，偏偏就是說話不夠機靈，應變能力差，講話比較沒有條理。

貼文發布後許多有相同煩惱的網友共鳴，「我個性很內向，不擅長跟別人聊天講話，沒辦法好好講出自己的優勢，面試了也都覺得很失敗」、「我也是這個狀況，超不會表達，每次面試都覺得自己搞砸」、「這我，而且還會緊張」。

也有過來人安慰，「面試碰壁正常，我都快40了，上一份工作被挖洞被害得很慘，快三個月在求職」、「妳還很年輕不要擔心這個問題，經驗本來就是要累積的，妳可以根據妳學的專業，還有增加自己的能力，不要原地踏步」、「面試就實話實說就好了啊，對方因為妳太誠實而不錄用妳，那也剛好藉機篩掉與自己不合的公司」、「可以的話北漂，台北很多工作可以選擇的」。