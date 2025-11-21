「誤差1公分都不行！」2025運轉職人挑戰賽 9大關卡零容錯重現真實高壓日常

「比賽的難度和賽道一年比一年高。早期來參加，比較像是一場同樂會，大家輕鬆享受趣味；但這幾屆對職人要求越來越嚴苛，反而更激起我們的挑戰心。」連續七年參加ISUZU運轉職人挑戰賽的貨車司機簡克孝，用一句話精準道出自己從「來玩玩」到「想更強」的心境變化。

這場比賽已不只是好玩，而是一座真正檢驗專業、逼人不斷升級的職人舞台。

站在場邊觀察的主持人廖盈婷也形容，這項賽事的意義，就在於把人們口中常掛著的「行車安全」口號，具體化成落在每個細節、每個動作裡的嚴謹考驗。每一步都在驗證：真正的安全不是喊出來的，而是做出來的。

ISUZU台北合眾汽車提供

ISUZU運轉職人挑戰賽邁入第七年！台南熱血開戰

ISUZU台北合眾汽車提供

由台北合眾汽車主辦的「ISUZU運轉職人挑戰賽」自2018年首次登場後，今年已堂堂邁入第七屆。11月9日，這場賽事在大臺南會展中心旁的廣場熱血開跑，全台各地的運轉職人齊聚。一大早，會場就被貨車引擎的轟鳴、隊友的加油聲填滿，彷彿一場專屬於貨卡司機的年度盛典，在熱度與期待中盛大展開。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》調查近一個月（2025/10/12~2025/11/10）「運轉職人挑戰賽」相關討論，聚焦於「體驗式、大型車、交通安全、道安、盛事、宣導、死角」等熱門字詞。活動主持人徐展元在臉書分享：「關卡設計為駕駛提供實戰經驗，也傳遞重要的交通安全觀念。」今年台北合眾汽車再度與台南市政府交通局合作，並邀請交通部公路局嘉義區監理所台南監理站共同推廣交通安全，將賽事與周邊活動融入正確的道安思維設計，同時本活動報名所得全額捐贈予靖娟兒童安全文教基金會，以實際行動支持及守護兒童交通安全教育。

《網路溫度計DailyView》

9大關卡高強度考驗登場 賽道上重現日常的高壓與專業

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

今年挑戰賽全程採用主辦單位提供的ISUZU六期NLR 5噸手排貨車，共規劃9大關卡，從打包速遞、障礙繞錐、狹橋到倒車入庫與路邊停車，完整重現運轉職人的日常壓力。其中最讓選手頭痛的，就是難度極高的路邊停車與倒車入庫，停車格窄到幾乎零容錯，角度稍偏、輪胎一壓線就直接扣分，連老司機都緊張到手抖。

主持人廖盈婷分享，今年一開始就先進入左右快速切換的繞錐關卡，車身晃得讓人瞬間緊繃，接著馬上進入超難的路邊停車，「我印象很深刻，很多老司機卡在這裡卡很久。」

後端的模擬卸貨關卡，同樣讓人腎上腺素飆升：貨單名字相似、節奏飛快，一分心就會拿錯貨、發錯件，還得一邊檢查安全環是否扣牢，才能繼續往下一步。這些細膩又嚴苛的設計，看似殘酷，卻正是運轉職人每天都必須面對、無法出錯的現實。主辦單位把真實場景原封不動搬上賽道，讓每位選手在短短幾分鐘內體會「專業」兩字的重量。

新秀洪相文×老將簡克孝 用專業證明職人價值

ISUZU台北合眾汽車提供

ISUZU台北合眾汽車提供

今年單人組冠軍洪相文首次參賽就拿下冠軍。其實他早在多年前就注意到這項比賽，但總是搶不到名額，直到今年終於報上，他立刻決定親自挑戰。他笑說自己並沒有特別訓練，「就照平常工作的狀態來就好。」

談到為何能穩定發揮，他強調行車安全永遠是第一優先，貨物也一定要完好送達，「因為那是客人的財產，不是我的。」對他來說，真正的運轉職人必須具備「膽大心細」的特質：過度謹慎會拖延進度，但太魯莽又可能造成用路人或貨主的損失。能在準時送達與安全無虞之間抓到最剛好的平衡，才是這份工作的專業所在，也是最難卻最值得的地方。

另一位焦點選手、已連續參賽七屆的簡克孝也分享，他視這場賽事為每年檢視自己技術、替自己拚出一份「年終」的方式；對新手而言，這是展現膽識、被看見的舞台；而對整個運轉產業，更是一個讓職人彼此切磋交流、共同提升的重要平台。

守護道路的每一刻 運轉職人把賽道精神帶進交通安全

ISUZU台北合眾汽車提供

ISUZU台北合眾汽車提供

今年賽事中，一幕特別動人的風景，是誠品行動圖書館駛入會場。一台載滿書的車停在貨卡與賽道之間，象徵知識與閱讀也能被「運轉」到更遠的地方，正呼應台北合眾汽車舉辦比賽的初衷：把「取之於社會、用之於社會」真正落實在行動裡。

除了回饋社會，主辦單位也希望透過賽事，讓每位職人都能感受到被支持、被看見的力量。今年單人組冠軍洪相文，就是最好的例子。首次參賽就奪冠的他認為，如今投入運輸業是一個不錯的選擇。「如果喜歡開車，車輛、法規都越來越完善，很多老闆也開始更重視勞基法。」拿下單人組第二名的簡克孝，他則期盼未來能有大貨車專屬的賽事，儘管台灣適合的場地不易尋覓，但他相信，只要職人的熱情存在，就一定能找到前進的方向。

從誠品行動閱讀車帶來的靜謐溫度，到選手們堅守專業的身影，2025運轉職人挑戰賽再度證明，賽事會落幕，但職人的使命、責任與前行的道路，永遠不會停止。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年10月12日至2025年11月10日。

資料來源：

大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『運轉職人挑戰賽』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

