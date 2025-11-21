空服員之死調查出爐 勞部：長榮航空「過度勤惰管理」

勞動部昨公布長榮航空組員病故事件調查結果，認為長榮航空「過度運用勤惰管理制度」，嚴重影響組員申請病假，將調查結果送交通部民航局、桃園勞檢處進行後續調查與處理，並要求長榮航空依法啟動職場霸凌調查，兩個月內完成調查。長榮航空表示，會積極配合並迅速完成檢討與調整。

勞動部職業安全衛生署長林毓堂指出，調查結果顯示，長榮航空透過將組員排班及個人績效與病假申請情形緊密連結，形成一種高壓文化，造成組員普遍認為，一旦申請病假，將連續影響未來數月排班與休假權利，且無法與其他組員協調更換航班，甚至影響考績，造成大部分組員「幾乎不敢」請病假。

以孫姓空服員為例，即使已入住醫院治療，還以「帶父親看病為由」請家庭照顧假，後於母親勸說下，才續請病假。此「扭曲」職場請假文化，造成組員生病只能請生理假或家庭照顧假替代。

調查結果也顯示，長榮航空對於組員於值勤期間突發疾病的緊急應對，與處置作業規範不夠周詳，孫員抵台後也未能獲得最適當處置。此外，孫員今年兒童節出勤，但長榮航空受檢時無法明確指出其兒童節調移後確切期日為何，違反勞動基準法第卅七條規定，後續由桃園勞檢處依行政程序處理。

林毓堂表示，長榮航空對於組員於值勤期間突發疾病之緊急應對與處置作業規範不夠周詳，且未要求所屬機組員依所訂客艙組員手冊落實，後續將交由交通部民航局調查處理。孫員處境是否涉及職場霸凌，要求長榮航空依法啟動疑似不法侵害事件調查。

長榮航空表示，對於勞動部調查報告結論，長榮航空針對出勤規範與考評制度，已在日前做出調整，發布前亦遵循勞動部建議與工會溝通。後續法規若有更動，長榮航空會配合修訂，以確保公司制度符合相關規範的要求。

另外，機上執勤規範未臻清楚之處，長榮航空亦已在事件調查後修訂手冊內容，並加強宣導及納入訓練課程。空勤組員的國定假日挪移有違法疑慮的部分，桃市府已函請公司說明，長榮航空將再向主管機關陳述相關法規適用情形。