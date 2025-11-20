空服員離世…勞動部調查報告出爐 長榮航空積極配合迅速調整

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮航空（2618）日前發生孫姓空服員日前不幸離世事件，對於勞動部調查報告結論公布後，長榮航空將以最快速度落實各項改善措施。聯合報系資料照／記者季相儒攝影
長榮航空（2618）日前發生孫姓空服員日前不幸離世事件，對於勞動部調查報告結論公布後，長榮航空將以最快速度落實各項改善措施。聯合報系資料照／記者季相儒攝影

長榮航空（2618）日前發生孫姓空服員日前不幸離世事件，對於勞動部調查報告結論公布後，長榮航空將以最快速度落實各項改善措施；針對勞動部調查報告所指出制度上未臻合理之處，長榮航空也將積極配合並迅速完成檢討與調整。

首先，針對出勤規範與考評制度，長榮航空在蒐集各界意見後，已在日前做出調整，發布前亦遵循勞動部建議與工會溝通。後續法規若有所更動，長榮航空將會配合修訂，以確保公司制度符合相關規範的要求。

其次、針對機上執勤規範未臻清楚之處，長榮航空已在事件調查後修訂手冊內容，並透過加強宣導以及納入訓練課程等方式，確保空勤組員充分理解與確實遵循規範內容。長期以來，組員手冊皆持續滾動式檢討不足之處，以訂定得更加清楚明確，利於空勤組員遵循。

第三、針對勞動部表示空勤組員的國定假日挪移有違法疑慮，桃市府已來函請長榮航空說明，將再向主管機關陳述相關法規適用情形，以釐清適法性問題。

