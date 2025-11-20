病假新制1年請10天不得不利處分 勞團：應以30天為目標

勞動部擬研修勞工請假規則，勞工1年10天以內病假雇主不得不利對待。勞工團體表示，透過本次的修正，顯見國內雇主常有因勞工請病假而有不利對待的情況，無論是否法定保障10天，政府都必須主動打擊長期以來雇主侵害勞工健康權的現象。應比照「勞基法」1年有30日半薪病假，以30日病假不得不利對待為目標。

中華民國工作傷害受害人協會專員賀光卍表示，這次勞工請假規則要研修，代表國內雇主常常以勞工請病假為由而不利對待勞工，假如之後法定保障勞工請病假1年內未超過10日，雇主不得因勞工請病假而為不利之處分，那超過10天難道就不被法律保障了嗎？

賀光卍說，勞工若遭受雇主不利對待，該如何證明？還是只要有職場不法侵害的感覺就要啟動調查？國家要主動打擊雇主侵害勞工健康權的現象，否則一旦動用到法律，勞資關係緊張下，勞工的工作機會就可能不保，因此政府應該要對症下藥才對。

台灣勞工陣線秘書長楊書瑋表示，無論是否10天，雇主都不得因勞工請病假而有不利待遇，依台灣的勞動環境，只要法沒有特別規定的，通常都不太會被雇主重視，「勞基法」規定勞工可以請病假，1年30天給半薪，且雇主不得有拒絕權力，雖然可能雇主沒有拒絕，但往往會用各種其他方式讓勞工不敢請病假，勞工也可能因為不好意思麻煩同事而帶病上崗。

楊書瑋指出，「勞基法」只是勞工權益應該遵循的最低標準，但在台灣，基本標準卻往往會變成「最高標準」。

桃園市產業總工會表示，若要保障勞工請假權，應以30日病假不得不利對待為目標，許多基層勞工擔心，目前勞動部方向為「明定勞工請病假未超過10日，雇主不得為不利之處分」，是否合法化雇主在病假10日後對勞工進行不利益處分，然而依法勞工1年有30日半薪病假，也就是勞工申請病假已經犧牲了自己的部分工資，若雇主還可以連結其他不利益處分，扣全勤獎金、扣年終獎金，形同一罪數罰，因此政府應該朝向勞工全部病假申請，雇主皆不得不利益對待的方向前進。

桃產總指出，各級政府立刻規畫預算，針對勞工請假導致遭受不利益待遇的狀況，進行全面性專案勞動檢查，並請各級政府發文事業單位，要求各單位自我評估工作規則、人事制度甚至各項管理公告，是否有違反勞工請假規則修訂後條文的狀況，才能真正落實保障勞工請假權，停止台灣勞工過勞悲歌。