勞工不敢請休？勞動部修法保障病假權 擬明年元旦上路、違者最高罰百萬

長榮航空日前發生空服員抱病執勤後病逝，勞動部調查業界存在「勞工不敢請病假」的狀況。對此，勞動部20日宣布將修改「勞工請假規則」，將於2026年1月1日實施，明定勞工一年內請病假合計未逾10天，雇主不得為不利處分，若不利對待違反比例原則，最高罰100萬元。

有關長榮案件，勞動部指出，經過調查，長榮航空過度運用勤惰管理制度，已嚴重影響組員申請病假。此外，長榮航空對於組員於值勤期間突發疾病之緊急應對與處置作業規範，不夠周詳且未能落實。病是員工家屬及部分組員皆表達，該員抵台後處境未獲最適當之處置。

調查也顯示，該名病是空服員的國定假日調移日期不明確，雖然該員是《勞動基準法》第84條之1指定工作者，其國定假日由勞資雙方協商議定，不受同法第37條限制，但日期仍應明確。經查該員於2025年兒童節出勤，但未明確調假日期，違反《勞動基準法》第37條規定。

勞動部表示，長榮航空涉違反《勞動基準法》第37條規定部分，將由桃園市政府依行政程序處理。該員處遇是否涉及職場霸凌(不法侵害)，將要求長榮航空依法啟動疑似不法侵害事件調查程序，並限2個月內完成調查。

因應該案件，勞動部研修的「勞工請假規則」及相關函令，規劃從四大面向著手保障勞工請病假的權益：

第一、明定勞工請病假未超過10日，雇主不得為不利之處分。

第二、考量勞工舉證困難，課雇主於勞工釋明遭受不利處分之事實後，應負舉證責任。

第二、雇主考核時應以勞工之工作能力、工作態度及實際績效等綜合考量，不得僅以請普通傷病假日數作為考量。

第四、全勤獎金應訂於工作規則、團體協約或勞動契約，讓勞工明確知悉。雇主扣除全勤獎金應合理且符合比例原則，如有因請病假扣除全勤獎金，不得對未足月請病假有全數不予發給情形，避免造成勞工因恐懼不利益而不敢請病假。

勞動部強調，強化保障病假權規範上路後，期待企業可以在面對勞工身體不舒服需要休養或治療時，能夠支持讓勞工敢請病假。若全勤獎金、考績或其他相關利益會因請病假而損失，造成勞工不敢請病假，導致後續影響工作，亦會造成企業損失或影響企業形象。