勞部修改請假規則 空服員工會：請假權保障欠缺不利處分樣態明確化

勞動部今舉行「長榮航空組員病故事件訪談與調查結果及強化病假權保障新措施」結果說明會，表示將祭出五大措施，包括送交交通部民航局、桃園勞檢處調查處理、要求長榮航空啟動職場霸凌調查。桃園市空服員職業工會表示，長榮航空和楊姓座艙長應負起賠償責任，並積極與家屬協商，也呼籲勞動部應繼續監督本案，維護家屬權益。

針對本案，桃空職工再度表達深切遺憾，工會認為，有關孫姓空服員抱病服勤後不幸離世，以及孫姓空服員所面臨到涉及職場不法侵害等，不管從制度面或個人行為面，孫姓空服員都是受害者，長榮航空和楊姓座艙長應負起賠償責任，並積極與家屬協商，以實際行動展現誠意。

工會也指出，家屬至今仍未獲得長榮航空及楊姓座艙長的具體賠償承諾，亦未感受到其誠意，呼籲長榮航空與楊姓座艙長，不應僅以片面說詞試圖平息輿論，而應正視自身責任，主動與家屬展開實質協商，提出具體賠償方案。

桃空職工強調，本案不僅涉及個人責任，更反映出長榮航空在請假制度與管理、監督機制上的缺失。長榮航空不僅自身有責任，也應對其員工的職務行為負起連帶責任，並確保類似事件不再發生。工會主張，長榮航空與楊姓座艙長共同承擔法律與道德責任，儘速與家屬達成協議，給予合理賠償。

工會也呼籲勞動部應繼續監督本案，維護家屬權益、更撫平家屬傷痛，協助家屬與長榮航空和楊姓座艙長進行協商，也期待社會各界能共同關注本案，促使長榮航空正視問題，展現企業社會責任和對員工的關懷。

其次，針對勞動部公布的《勞工請假規則》四大修法面向，讓台灣勞工在請假權的保障上已相對完善，但工會強調，上面的四大修法面向中，仍欠缺「不利處分」樣態的明確化，不利處分不限於全勤獎金和考績，工會擔心，新法仍有空間，讓雇主玩文字遊戲，將懲罰曲解為獎勵，在過往幾年中，長榮航空就是不斷用這種方式，對空服員進行職場PUA，才會導致空服員不敢請假、抱病上班，希望勞動部跟社會大眾不要忘記，所以更希望勞動部在日後完整跟正式的法條中，對這部分能再予以加強。

工會也表示，長榮航空10月底所定的2026年考績評核標準等請假規範，只保障三天病假不會被不利處分，顯然落後於勞動部預計修法訂定的十天。請長榮航空以及各大國籍航空、各行各業，都應盡速跟工會協商，訂定符合新法、能保障員工病假權和健康權的請休假規定，才不會再發生悲劇。

長榮航空表示，自事件發生以來，積極調查並以最快速度落實各項改善措施。針對勞動部調查報告所指出之制度上未臻合理之處，公司亦將積極配合並迅速完成檢討與調整。

對於勞動部調查報告結論，長榮航空目前針對出勤規範與考評制度，長榮航空在蒐集各界意見後，已在日前做出調整，發布前亦遵循勞動部建議與工會溝通。後續法規若有所更動，長榮航空將會配合修訂，以確保公司制度符合相關規範的要求。

另外，針對機上執勤規範未臻清楚之處，長榮航空亦已在事件調查後修訂手冊內容，並透過加強宣導以及納入訓練課程等方式，確保空勤組員充分理解與確實遵循規範內容。長期以來，組員手冊皆持續滾動式檢討不足之處，以訂定得更加清楚明確，利於空勤組員遵循。

針對勞動部表示空勤組員的國定假日挪移有違法疑慮，桃市府已來函請公司說明，長榮航空將再向主管機關陳述相關法規適用情形，以釐清適法性問題。