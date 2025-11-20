快訊

確定輝達設台北子公司！與副總裁開心會面 蔣萬安全說了

無風無雨也出事！剛開出賣場 桃園女連人帶車墜捷運工地8米深坑

經典賽中華隊定出43人名單 1月15日開始集訓

1成勞工因病假遭不利處份甚至資遣 勞部祭四大保障「雇主需負舉證責任」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
近期發生病假打壓事件，勞動部修法保障勞工病假權。本報資料照片
近期發生病假打壓事件，勞動部修法保障勞工病假權。本報資料照片

長榮航空1名空服員抱病執勤，返台住院後不幸離世，引發外界關注勞工病假保障權。勞動部今天公布長榮航空組員病故事件訪談與調查結果及強化病假權保障新措施，表示針對病假權，勞動部將祭出四大保障，除了修訂勞工請假規定，規定勞工請病假一年內未超過10日，雇主不得因勞工請病假而為不利之處分；更要求當勞工申訴請病假遭不利處份時，雇主對於不利處份與請病假無關，需負舉證責任。

四大保障重點如下:

1.勞工請病假一年內未超過10日，雇主不得因勞工請病假而為不利之處分

2.雇主對於不利處份與請病假無關需負舉證責任

3.不論勞工請幾天病假，雇主考核應以工作能力、工作態度及實際績效等作為綜合考量，不得僅以請病假為考量

4.雇主扣除全勤獎金應合理，不得違反比例原則，不得有對未足月請病假有全數不予發給的情形

勞動條件及就業平等司司長黃琦雅指出，勞動部在10月底、11月初，針對台灣就業通會員發送5萬4千份病假權益調查問卷，回收3083件，扣除初次尋職者共有2670分。發現有一成受訪者曾因請病假遭受不利處分。不利處份類型依次數為:影響考績或升遷、扣發全勤獎金、影響排班或調班、被迫自己找代班、會被記點和懲處等，甚至有3人遭到資遣。

媒體提問，「不利處分」如何定義，勞動部次長李健鴻表示，修法時會做法制上的說明。至於為什麼是10天？黃琦雅表示，勞動部召開諮詢會議時，勞工團體多要求不能做不利處份的天數是12天到15天，雇主則是3到5天。為了兼顧病假權和管理權，勞動部選擇10天做衡平考量。還有媒體提問，是否請假第11天就可以做不利處份，黃琦雅表示，不論勞工請幾天病假，雇主考核應以工作能力、工作態度及實際績效等作為綜合考量，不得僅以請病假為考量。

病假 雇主 勞動部
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

影／移工工會指控泰博科技強迫勞動 赴勞動部陳情「協尋」部長

勞動部明定病假權 勞工請病假不超過十天不得有不利待遇

病假淪職場風險！勞動部研擬病假權 勞團訴求15天病假不得有不利待遇

影／病假保障權入法公聽會 台鐵工會呼籲落實病假保障

相關新聞

1成勞工因病假遭不利處份甚至資遣 勞部祭四大保障「雇主需負舉證責任」

長榮航空1名空服員抱病執勤，返台住院後不幸離世，引發外界關注勞工病假保障權。勞動部今天公布長榮航空組員病故事件訪談與調查...

影／長榮空服員病故事件調查出爐 勞部送民航局調查、啟動職場霸凌調查

長榮航空一名空服員抱病執勤，返台住院後不幸離世，引發外界關注勞工病假保障權。勞動部今天舉行「長榮航空組員病故事件訪談與調...

勞部修改請假規則 空服員工會：請假權保障欠缺不利處分樣態明確化

勞動部今舉行「長榮航空組員病故事件訪談與調查結果及強化病假權保障新措施」結果說明會，表示將祭出五大措施，包括送交交通部民...

民國86年徵才廣告薪資令人羨 他疑惑：現在32k工作誰在做？

台灣長期低薪被詬病薪水跟不上物價、房價和通膨速度，即便明年每月最低工資將調整為29,500元，每小時最低工資為196元，…

疾管署東區管制中心主任遭控「要技工煮早午餐」！羅一鈞今重啟調查

媒體爆料指出，衛福部疾管署東區管制中心簡姓主任讓技工替他料理早、午餐，遭基層員工向政風室檢舉。疾管署長羅一鈞表示，當時經...

勞動部以法規保障病假權 洪申翰：若未遵守將開罰

有關長榮組員病逝疑案及病假權法制化的進展，勞動部長洪申翰20日受訪表示，將於勞工請假規則明定：「勞工請病假，一年內如果沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。