1成勞工因病假遭不利處份甚至資遣 勞部祭四大保障「雇主需負舉證責任」

長榮航空1名空服員抱病執勤，返台住院後不幸離世，引發外界關注勞工病假保障權。勞動部今天公布長榮航空組員病故事件訪談與調查結果及強化病假權保障新措施，表示針對病假權，勞動部將祭出四大保障，除了修訂勞工請假規定，規定勞工請病假一年內未超過10日，雇主不得因勞工請病假而為不利之處分；更要求當勞工申訴請病假遭不利處份時，雇主對於不利處份與請病假無關，需負舉證責任。

四大保障重點如下:

1.勞工請病假一年內未超過10日，雇主不得因勞工請病假而為不利之處分 2.雇主對於不利處份與請病假無關需負舉證責任 3.不論勞工請幾天病假，雇主考核應以工作能力、工作態度及實際績效等作為綜合考量，不得僅以請病假為考量 4.雇主扣除全勤獎金應合理，不得違反比例原則，不得有對未足月請病假有全數不予發給的情形

勞動條件及就業平等司司長黃琦雅指出，勞動部在10月底、11月初，針對台灣就業通會員發送5萬4千份病假權益調查問卷，回收3083件，扣除初次尋職者共有2670分。發現有一成受訪者曾因請病假遭受不利處分。不利處份類型依次數為:影響考績或升遷、扣發全勤獎金、影響排班或調班、被迫自己找代班、會被記點和懲處等，甚至有3人遭到資遣。

媒體提問，「不利處分」如何定義，勞動部次長李健鴻表示，修法時會做法制上的說明。至於為什麼是10天？黃琦雅表示，勞動部召開諮詢會議時，勞工團體多要求不能做不利處份的天數是12天到15天，雇主則是3到5天。為了兼顧病假權和管理權，勞動部選擇10天做衡平考量。還有媒體提問，是否請假第11天就可以做不利處份，黃琦雅表示，不論勞工請幾天病假，雇主考核應以工作能力、工作態度及實際績效等作為綜合考量，不得僅以請病假為考量。