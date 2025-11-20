快訊

直擊Google最新台灣士林辦公室、實驗室！Logo藏台灣工程師心血、電力還能送回台電

網友恐嚇在全台部分校園、鄭麗文住家放炸彈 點名殺光舔共藍白學生

言情小說時代落幕！萬達盛熄燈 席絹「最後情書」宣告封筆、于晴也說再見

聽新聞
0:00 / 0:00

長榮空服員病故事件調查出爐 勞部送民航局調查、啟動職場霸凌調查

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
日前一名長榮空服員抱病執勤病逝，引起空服員對於請假權益遭剝奪的抗議，日前桃園市空服員職業工會與多個團體勞動部旁抗議。記者曾原信攝影／聯合報系資料照
日前一名長榮空服員抱病執勤病逝，引起空服員對於請假權益遭剝奪的抗議，日前桃園市空服員職業工會與多個團體勞動部旁抗議。記者曾原信攝影／聯合報系資料照

長榮航空一名空服員抱病執勤，返台住院後不幸離世，引發外界關注勞工病假保障權。勞動部今天舉行「長榮航空組員病故事件訪談與調查結果及強化病假權保障新措施」結果說明會，表示將祭出五大措施，包括送交交通部民航局、桃園勞檢處調查處理、要求長榮航空啟動職場霸凌調查。

五大措施如下:

1.保障勞工 病假權」:修訂勞工請假規則及相關函釋

2.長榮航空緊急應對與處置不夠周詳且未能落實，後續由交通部民航局調查處理

3.孫員處境是否涉及職場霸凌（不法侵害），要求長榮航空依法啟動疑似不法侵害事件調查

4.涉違反勞動基準法第37條，後續由桃園勞檢處依行政程序處理

5.孫員死亡原因是否為工作相關疾病，已請職醫科醫師評估，後續視結果協助家屬向勞保局申請相關給付提供給執業醫師行評估

職業安全衛生署長林毓堂表示，此次調查總共進行七次訪談、並至長榮實施勞動檢查、當班機員訪談等，全程錄音但保密受訪者身分；此外也訪談公會。

調查結果發現長榮過度運用管理制度，影響員工的請假權益，曾有組員出車禍卻不敢請病假。長榮組員生病執勤過程中，緊急應對方式不夠周詳。這歸咎於長榮相關規範不夠明確，讓事務長和組員面對組員生病值勤問題時，不知如何應對。此外，生病組員抵台後沒獲得適當的處置。

勞動部今天舉行「長榮航空組員病故事件訪談與調查結果及強化病假權保障新措施」結果說明會，表示將祭出五大措施，包括送交交通部民航局、桃園勞檢處調查處理、要求長榮航空啟動職場霸凌調查。記者陳宛茜／攝影
勞動部今天舉行「長榮航空組員病故事件訪談與調查結果及強化病假權保障新措施」結果說明會，表示將祭出五大措施，包括送交交通部民航局、桃園勞檢處調查處理、要求長榮航空啟動職場霸凌調查。記者陳宛茜／攝影

長榮 職場霸凌 病假 空服員
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

空服工會要求民航局召開修法公聽會 落實監管航空業

病假淪職場風險！勞動部研擬病假權 勞團訴求15天病假不得有不利待遇

台女躲班機廁所吞雲吐霧吸電子煙 遭長榮空姐扭送航警

空服抱病執勤病逝 長榮航空修改請假制度「前3天病假不扣考績」

相關新聞

長榮空服員病故事件調查出爐 勞部送民航局調查、啟動職場霸凌調查

長榮航空一名空服員抱病執勤，返台住院後不幸離世，引發外界關注勞工病假保障權。勞動部今天舉行「長榮航空組員病故事件訪談與調...

民國86年徵才廣告薪資令人羨 他疑惑：現在32k工作誰在做？

台灣長期低薪被詬病薪水跟不上物價、房價和通膨速度，即便明年每月最低工資將調整為29,500元，每小時最低工資為196元，…

疾管署東區管制中心主任遭控「要技工煮早午餐」！羅一鈞今重啟調查

媒體爆料指出，衛福部疾管署東區管制中心簡姓主任讓技工替他料理早、午餐，遭基層員工向政風室檢舉。疾管署長羅一鈞表示，當時經...

勞動部以法規保障病假權 洪申翰：若未遵守將開罰

有關長榮組員病逝疑案及病假權法制化的進展，勞動部長洪申翰20日受訪表示，將於勞工請假規則明定：「勞工請病假，一年內如果沒...

勞動部明定病假權 勞工請病假不超過十天不得有不利待遇

長榮航空一名空服員抱病執勤，返台住院後不幸離世，引發外界關注勞工病假保障權。勞動部日前邀集全國性工會、雇主團體與專家學者...

勞動部：雇主墊付產檢、產假薪資 可向勞保局申請補助

勞動部表示，為建構更友善的職場環境，自2022年1月18日起，在育兒措施上，將有薪產檢假日數由5日增加為7日；有薪陪產假...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。