長榮空服員病故事件調查出爐 勞部送民航局調查、啟動職場霸凌調查

長榮航空一名空服員抱病執勤，返台住院後不幸離世，引發外界關注勞工病假保障權。勞動部今天舉行「長榮航空組員病故事件訪談與調查結果及強化病假權保障新措施」結果說明會，表示將祭出五大措施，包括送交交通部民航局、桃園勞檢處調查處理、要求長榮航空啟動職場霸凌調查。

五大措施如下: 1.保障勞工 病假權」:修訂勞工請假規則及相關函釋 2.長榮航空緊急應對與處置不夠周詳且未能落實，後續由交通部民航局調查處理 3.孫員處境是否涉及職場霸凌（不法侵害），要求長榮航空依法啟動疑似不法侵害事件調查 4.涉違反勞動基準法第37條，後續由桃園勞檢處依行政程序處理 5.孫員死亡原因是否為工作相關疾病，已請職醫科醫師評估，後續視結果協助家屬向勞保局申請相關給付提供給執業醫師行評估

職業安全衛生署長林毓堂表示，此次調查總共進行七次訪談、並至長榮實施勞動檢查、當班機員訪談等，全程錄音但保密受訪者身分；此外也訪談公會。