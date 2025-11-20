聽新聞
長榮空服員病故事件調查出爐 勞部送民航局調查、啟動職場霸凌調查
長榮航空一名空服員抱病執勤，返台住院後不幸離世，引發外界關注勞工病假保障權。勞動部今天舉行「長榮航空組員病故事件訪談與調查結果及強化病假權保障新措施」結果說明會，表示將祭出五大措施，包括送交交通部民航局、桃園勞檢處調查處理、要求長榮航空啟動職場霸凌調查。
五大措施如下:
1.保障勞工 病假權」:修訂勞工請假規則及相關函釋
2.長榮航空緊急應對與處置不夠周詳且未能落實，後續由交通部民航局調查處理
3.孫員處境是否涉及職場霸凌（不法侵害），要求長榮航空依法啟動疑似不法侵害事件調查
4.涉違反勞動基準法第37條，後續由桃園勞檢處依行政程序處理
5.孫員死亡原因是否為工作相關疾病，已請職醫科醫師評估，後續視結果協助家屬向勞保局申請相關給付提供給執業醫師行評估
職業安全衛生署長林毓堂表示，此次調查總共進行七次訪談、並至長榮實施勞動檢查、當班機員訪談等，全程錄音但保密受訪者身分；此外也訪談公會。
調查結果發現長榮過度運用管理制度，影響員工的請假權益，曾有組員出車禍卻不敢請病假。長榮組員生病執勤過程中，緊急應對方式不夠周詳。這歸咎於長榮相關規範不夠明確，讓事務長和組員面對組員生病值勤問題時，不知如何應對。此外，生病組員抵台後沒獲得適當的處置。
