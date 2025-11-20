快訊

疾管署東區管制中心主任遭控「要技工煮早午餐」！羅一鈞今重啟調查

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
媒體爆料指衛福部疾管署東區管制中心簡姓主任，讓技工替他料理早餐、午餐，遭基層員工向政風室檢舉。疾管署長羅一鈞回應，今重新檢視案件，一周內舉行疾管署考績委員會討論，決定懲處審議。本報資料照片
媒體爆料指出，衛福部疾管署東區管制中心簡姓主任讓技工替他料理早、午餐，遭基層員工向政風室檢舉。疾管署長羅一鈞表示，當時經調查，時任署長的莊人祥親自告誡簡姓主任不得再犯，深自檢討。今重新檢視案件，雖然未再有類似情形傳出，但考量影響防疫團隊指揮協調、打擊士氣，已送考績委員會，一周內會討論並公布審議結果。

「鏡周刊」報導指出，一名女技工需準備早餐及中餐給予任職多年的簡姓主任，並於中午11時50分準時送到辦公室，更遭長期辱罵、咆哮、貶低下屬等狀況。

羅一鈞表示，今年7月2日接獲檢舉人匿名投訴，已由政風室受理、啟動調查並與相關組室會商，調查結果顯示，雖然未涉及不法，但確有不妥，有行政管理失當的問題，所以當時由莊人祥親自告誡那簡姓主任不得再犯，要深自檢討。

羅一鈞說，今又有媒體爆料，身為疾管署新任署長，重新再檢視案件，雖然這段期間並未再有類似情形傳出，不過案件對防疫團隊指揮協調，還有士氣都有影響，已指示案子必需要送考績委員會進行懲處研議，一周內討論，並決定懲處審議。

針對爆料中提到疾管署東區管制中心長期處在恐懼跟壓力下，羅一鈞表示，雖然這段期間並未由申訴管道接到霸凌案件投訴，但已指示人事室主動去介入，了解啟動相關員工關懷方案，實際掌握東區同仁感受，不管是用訪談、問卷等兼顧隱私方式，希望能盡速了解實際狀後，再決定下一步對策，維護友善健康職場環境。

