民國86年徵才廣告薪資令人羨 他疑惑：現在32k工作誰在做？

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友分享民國86年的徵才廣告，對比現在，發現當年的薪資和福利看起來都不錯。圖／聯合報系資料照片
有網友分享民國86年的徵才廣告,對比現在,發現當年的薪資和福利看起來都不錯。圖／聯合報系資料照片

台灣長期低薪被詬病薪水跟不上物價、房價和通膨速度，即便明年每月最低工資將調整為29,500元，每小時最低工資為196元，但上周主計總處卻發布今年前9月近7成勞工低於平均薪資47,751元。有網友看到民國86年的徵才廣告，28歲以下月薪有31,000元，感嘆表示，「現在一堆32k-35k的工作都誰在做？」

原po在Dcard發文貼出一則民國86年的徵才廣告，條件為28歲以下，大專畢業，無經驗可，早班27,700元、晚班31,000元，另享小費、三節獎金、年假、生日假，還有升遷營運幹部的機會。

當時的物價為脆麵一包6元、麵線糊1碗10元、雞排一片35元、中南部偏鄉透天100-200萬元；經過28年後，萬物齊漲，如今物價已來到脆麵一包10元，麵線糊一碗25元，雞排一片70元，中南部電梯別墅1200萬。原po好奇想知道，「現在那些32k-35k工作都是誰在做？外勞嗎？」

文章一出，不少網友留言，「現在很多中南部月薪就是這樣，銀行、傳產也是差不多3萬4萬那邊，甚至扣掉勞健保還領不到3萬的也是有」、「台北市也這樣啊，3萬2到3萬5，還有3萬的」、「中南部就是這麼慘，我媽都在講她30幾年前剛畢業做會計的時候就領3萬」、「我這個學歷碩士在台中就領過32k」。

其他人也指出，「高雄人在做啊，你來看看多少高雄企業薪水有過3萬的」、「我畢業第三年，餐飲業正職35k，偶爾加班有加班費但不多」、「我啊，月入3萬多的診所護理師」、「我爸30幾年前也是領35k」、「南部一堆3萬多的工作，可以自己看104」。

然而也有人持不同意見，「1997年是法定雙周84小時工時制，沒有周休二日，星期六是固定要上半天班，或是用平常日早上8點到下午5:30的方式處理，你猜猜看平常上班有沒有加班費，有沒有管你勞基法？沒有要幫低薪說話，不過你覺得以前好像比較好，應該是誤會大了」。

還有人回應表示，「我媽電子工廠的作業員，職稱是組長，民國90年左右的薪資2萬初頭，我爸輪胎廠基層員工，一個月也沒有3萬，之所以買得起房是因為爸爸年輕的時候是三班輪班制，薪水有5萬多，而且很節儉」。

