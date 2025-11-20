快訊

勞動部以法規保障病假權 洪申翰：若未遵守將開罰

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

勞動部長洪申翰。記者蘇健忠／攝影
勞動部長洪申翰。記者蘇健忠／攝影

有關長榮組員病逝疑案及病假權法制化的進展，勞動部長洪申翰20日受訪表示，將於勞工請假規則明定：「勞工請病假，一年內如果沒有超過10天，雇主不得做不利的對待。」勞動部以法規的方式，訂定病假權的保障，如果雇主沒有遵守，就會被開罰。

洪申翰表示，針對長榮孫姓組員生前的經歷，勞動部已經會同地方政府，詳細訪談了家屬、工會，也包括相關組員。

洪申翰直言，在與組員的訪談中，很清楚看到，長榮航空的確過度使用考核管理制度，讓明明生病、需要請病假的機組員，認知到如果請了病假，就會遭受到諸多不利的對待，甚至員工會覺得這像是一種懲罰。進而該請病假休息，卻不敢請病假，只能抱病出勤。

洪申翰認為，這樣子過度使用管理制度的做法和文化，已經威脅到員工的健康權利。因此，勞動部針對勞工請病假的權利，應該要做一定程度法制化的保障。

洪申翰說，勞動部召集了勞、雇團體和相關專家學者諮詢後，將於勞工請假規則明定：「勞工請病假，一年內如果沒有超過10天，雇主不得做不利的對待。」希望用這個方法，一定程度保障勞工的病假權。

洪申翰指出，不管勞工請幾天病假，雇主的考核，都應該以勞工的工作能力、工作態度，也包括實際的績效來做綜合的考量，不得以病假天數作為唯一的考量。

洪申翰表示，透過制度上的修訂，希望讓勞工的健康權得到更優先的重視，因為勞工的健康是企業永續經營最重要的資產。勞動部以法規的方式，訂定病假權的保障，如果雇主沒有遵守，就會被開罰。

勞動部 長榮航空 文化
