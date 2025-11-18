人力銀行調查：63.9%企業預期明年調薪 企業看2026年景氣保守

放眼2026年薪酬展望，根據104人力銀行最新發布的《2025企業年終及2026薪酬趨勢大調查》，63.9%的企業預期在2026年為員工調薪，平均調幅為4.5%；因應AI數位轉型發展需求強勁，75%企業願意為具備AI開發技能的人才提供薪資加碼等誘因，平均增幅達9.5%以上，科技相關產業普遍看好自身及整體環境2026年景氣。

根據調查，有13.1%企業表示不會調薪。另以2025年月薪中位數4萬元換算，2026年平均每月加薪1,780元。企業調薪與否的主要考量，75.7%為公司營運狀況、60.6%評估缺工程度、45.3%希望保持自身市場競爭力。

細看各產業，軟體及網路相關業受AI轉型與數位服務需求帶動，加上外商與新創競相徵才，調薪幅度7.1%居各產業之冠，其次為光電光學業6.5%、運動旅遊休閒業6.2%、教育服務業6%、法律會計顧問研發業5.8%。

AI技能成為驅動薪資成長的核心引擎。調查顯示，高達75%企業願意為具備AI開發技能的人才提供薪資或其他誘因加碼，有超過81.5%企業具備加碼意願。為AI人才薪資加碼幅度，整體企業平均達9.5%以上。

不過，關稅變動不安感上升，企業對2026年景氣預期保守。43.1%企業認為明年景氣與今年持平，37.6%預期更差，僅19.3%看好，「淨看壞」程度達到18.3個百分點。企業認為影響景氣的主要因素，50.3%為關稅與貿易政策、47.5%為原物料及物價壓力、30.2%為中美關係發展，雖然企業視關稅為影響景氣的首要變數，但74%企業表示其薪酬制度未受關稅變動直接衝擊，短期內，多數企業仍具備一定的穩定性與韌性。

對明年景氣展望，調查顯示，最看好自身景氣的產業，第一為半導體業，因應AI晶片需求帶動持續成長，第二為軟體及網路相關業，從數位轉型需求拉升雲端服務擴張，第三為電腦及消費性電子製造業，隨著AI、車用電子、智慧裝置等新興應用需求帶動產品市場持續增溫。