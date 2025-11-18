調查：68%企業2025平均發放1.56個月年終 半導體業稱霸

各企業年終即將開獎，根據104人力銀行調查，68%的企業預期發放年終獎金，平均為1.56個月，其中以半導體業預計1.98個月最高。

概覽104人資學院《2025-2026台灣地區薪資福利調查報告》集結逾千家企業及50多萬筆工作者的薪資資料庫，2025年薪總額中位數67.3萬元，在AI數位轉型趨勢帶動下，高薪產業前段班由科技業與金融業領軍，高薪職務則包含類比IC設計工程師170.8萬元、數位IC設計師165.3萬元，以及具備高專業門檻的醫師211.8萬元、投資經理人157.4萬元。104人資學院資深專任顧問羅悅華建議，在薪資M型化加劇的趨勢下，相對低薪產業人才需求壓力更大，建議企業同步以福利與品牌形象加強雇主品牌，吸引有熱情的優秀人才加入。

104人力銀行最新發布《2025企業年終及2026薪酬趨勢大調查》，68%的企業預期會發放年終獎金、6%預計不會發放，年終金額平均為1.56個月，相較去年1.62個月微幅下滑，約相當於員工減少約1.8天的工資，企業年終趨於謹慎。

細看各產業年終，前五高產業為半導體業1.98個月、營建業1.73個月、倉儲或運輸輔助業1.67個月、建築規劃及設計業1.61個月、電子零組件相關業1.6個月，這些高獎金產業多具備高獲利或高技術門檻的特性，在變動的經濟環境中仍能維持穩定的獎酬水準。年終前五低產業則包含：出版及藝文相關業0.78個月、住宿服務業0.97個月、餐飲服務業1.07個月、運動及旅遊休閒業1.14個月、大眾傳播相關業1.18個月，低獎金產業多屬於景氣受限、人力密集的內需型服務業，營運更易受市場波動的影響。