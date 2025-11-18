勞動部：雇主墊付產檢、產假薪資 可向勞保局申請補助

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

勞動部表示，為建構更友善的職場環境，自2022年1月18日起，在育兒措施上，將有薪產檢假日數由5日增加為7日；有薪陪產假修正為有薪陪產檢及陪產假，並由5日增加2日，共為7日，給予育兒父母更多支持。

勞動部說明，受僱者依法提出產檢假、陪產檢及陪產假申請時，雇主不得拒絕。

另為不增加雇主負擔，雇主於給付受僱者產檢假、陪產檢及陪產假薪資後，就其中各逾5日之第6日、第7日部分，得向勞工保險局申請補助。

自開辦日起至2025年8月底止，產檢假薪資補助人數3萬4,876人，補助金額8,822萬餘元；陪產檢及陪產假薪資補助人數4萬3,920人，核付金額1億5,482萬餘元。

勞動部表示，政府給予企業經濟支持，企業包容勞工照顧彈性需求，有利雇主留住成熟勞動力，而勞工照顧不離職，也能有助雇主留才緩解企業缺工問題。

勞動部 薪資
