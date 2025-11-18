勞動部：雇主墊付產檢、產假薪資 可向勞保局申請補助
勞動部表示，為建構更友善的職場環境，自2022年1月18日起，在育兒措施上，將有薪產檢假日數由5日增加為7日；有薪陪產假修正為有薪陪產檢及陪產假，並由5日增加2日，共為7日，給予育兒父母更多支持。
勞動部說明，受僱者依法提出產檢假、陪產檢及陪產假申請時，雇主不得拒絕。
另為不增加雇主負擔，雇主於給付受僱者產檢假、陪產檢及陪產假薪資後，就其中各逾5日之第6日、第7日部分，得向勞工保險局申請補助。
自開辦日起至2025年8月底止，產檢假薪資補助人數3萬4,876人，補助金額8,822萬餘元；陪產檢及陪產假薪資補助人數4萬3,920人，核付金額1億5,482萬餘元。
勞動部表示，政府給予企業經濟支持，企業包容勞工照顧彈性需求，有利雇主留住成熟勞動力，而勞工照顧不離職，也能有助雇主留才緩解企業缺工問題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言