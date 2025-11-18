超過6成企業明年調薪！AI 人才薪資加碼逾9.5%

今年即將進入尾聲，104人力銀行最新公布《2025年終及2026薪酬趨勢大調查》，63.9%企業預計明年調薪，平均調幅約4.5%；在AI人才競爭加劇下，更有高達75%企業願意對具備AI技能者提供薪資或誘因加碼，平均增幅逾9.5%，顯示AI已成帶動薪資成長的核心引擎。

調查顯示，63.9%企業預計在明年調薪、13.1%不調薪，平均加薪幅度約4.5%；若以今年月薪中位數4萬元估算，明年月薪平均將增加約1,780元。從產業別觀察，軟體與網路服務受AI轉型與雲端需求推升，預期調薪幅度達7.1%，居各產業之冠；其次為光電及光學業6.5%、運動旅遊休閒業6.2%、教育服務業6%，以及法律會計顧問研發業5.8%。

AI成為職場薪資加速上漲的主要來源。調查指出，高達75%企業願意為具備AI開發能力的人才提供加碼誘因，尤其金屬機械、電子零組件、電腦及消費性電子製造業等台灣製造業核心領域。整體具AI技能者薪資加碼幅度平均逾9.5%，但不同產業的加薪差異更為顯著，光電及光學業願為AI新人加薪約22.5%，而具經驗的「AI 老鳥」更可獲得35%薪資成長；半導體業也願意為新進AI人才加薪約10%，資深工程師則約20%。

不過，企業對明年景氣看法並未同步轉樂觀。104人力銀行調查顯示，43.1%企業認為明年景氣將與今年持平，37.6%認為會變差，僅19.3%看好，「淨看壞」18.3個百分點。其中最看好自身景氣的產業，第一為半導體業，因應AI晶片需求帶動持續成長，第二為軟體及網路相關業，從數位轉型需求拉升雲端服務擴張，第三為電腦及消費性電子製造業，隨著AI、車用電子、智慧裝置等新興應用需求帶動產品市場持續增溫。

104人資學院資深專任顧問羅悅華指出，國際經濟局勢以及科技演進變化加快，為保有人才吸引力及員工留任力，企業應更加即時檢視薪酬配置，以及將AI思維落實於管理日常。