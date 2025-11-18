快訊

苗栗竹南連3起地震！郭鎧紋指地底「1構造」導致 規模6地震發生機率曝

民調／藍白支持度相加超過綠9.4個百分點 游盈隆：嚴重警訊

台股重挫691點收最低！失守2萬7千大關 台積電力守1,400元整數關卡

超過6成企業明年調薪！AI 人才薪資加碼逾9.5%

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
104人力銀行調查明年調薪前五名產業。104人力銀行提供
104人力銀行調查明年調薪前五名產業。104人力銀行提供

今年即將進入尾聲，104人力銀行最新公布《2025年終及2026薪酬趨勢大調查》，63.9%企業預計明年調薪，平均調幅約4.5%；在AI人才競爭加劇下，更有高達75%企業願意對具備AI技能者提供薪資或誘因加碼，平均增幅逾9.5%，顯示AI已成帶動薪資成長的核心引擎。

調查顯示，63.9%企業預計在明年調薪、13.1%不調薪，平均加薪幅度約4.5%；若以今年月薪中位數4萬元估算，明年月薪平均將增加約1,780元。從產業別觀察，軟體與網路服務受AI轉型與雲端需求推升，預期調薪幅度達7.1%，居各產業之冠；其次為光電及光學業6.5%、運動旅遊休閒業6.2%、教育服務業6%，以及法律會計顧問研發業5.8%。

AI成為職場薪資加速上漲的主要來源。調查指出，高達75%企業願意為具備AI開發能力的人才提供加碼誘因，尤其金屬機械、電子零組件、電腦及消費性電子製造業等台灣製造業核心領域。整體具AI技能者薪資加碼幅度平均逾9.5%，但不同產業的加薪差異更為顯著，光電及光學業願為AI新人加薪約22.5%，而具經驗的「AI 老鳥」更可獲得35%薪資成長；半導體業也願意為新進AI人才加薪約10%，資深工程師則約20%。

不過，企業對明年景氣看法並未同步轉樂觀。104人力銀行調查顯示，43.1%企業認為明年景氣將與今年持平，37.6%認為會變差，僅19.3%看好，「淨看壞」18.3個百分點。其中最看好自身景氣的產業，第一為半導體業，因應AI晶片需求帶動持續成長，第二為軟體及網路相關業，從數位轉型需求拉升雲端服務擴張，第三為電腦及消費性電子製造業，隨著AI、車用電子、智慧裝置等新興應用需求帶動產品市場持續增溫。

104人資學院資深專任顧問羅悅華指出，國際經濟局勢以及科技演進變化加快，為保有人才吸引力及員工留任力，企業應更加即時檢視薪酬配置，以及將AI思維落實於管理日常。

AI 薪資
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

年終獎金縮水 104人力銀行：68%企業發年終，平均1.56個月比去年少

北市公車駕駛缺人力 蔣萬安：調薪8000元後今年9月止跌回升

「光電三法」立院三讀過關 水庫等大型水面設光電需環評

國家公園署承諾未來不同意設光電 民眾黨團光電4法改提3法修正草案

相關新聞

明年64%企業會加薪、平均加4.5% 這四大行業高達80%打算調薪

2025年即將進入尾聲，明年企業會為勞工加薪嗎？根據104人力銀行最新發布的《2025企業年終及2026薪酬趨勢大調查》...

超過6成企業明年調薪！AI 人才薪資加碼逾9.5%

今年即將進入尾聲，104人力銀行最新公布《2025年終及2026薪酬趨勢大調查》，63.9%企業預計明年調薪，平均調幅約...

年薪王出爐 104人力銀行2025薪資報告：這行業比半導體高

104人資學院《2025-2026台灣地區薪資福利調查報告》集結逾千家企業及50多萬筆工作者的薪資資料庫，2025年薪總...

年終獎金縮水 104人力銀行：68%企業發年終，平均1.56個月比去年少

年底將屆，又到了企業發年終獎金時刻，104人力銀行今日發布《2025企業年終及2026薪酬趨勢大調查》，根據調查，68%...

「懷孕歧視」遭裁員釀滅門悲劇 洪申瀚：規劃專案公布違法企業

新北市2024年一名劉姓女子與6個月大嬰兒因經濟壓力慘遭丈夫殺害，丈夫也隨後自殺，該案近期判決出爐再次引發熱議。立委廖偉...

瓦城集團遷廠員工抗議要求給資遣 新北勞工局將開勞資調解會

知名餐飲品牌瓦城集團將把中和工廠將遷桃園市中壢，有員工認為嚴重衝擊生活且權益受損，今上午赴新北市府前陳情，高舉「有錢開分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。