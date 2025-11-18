明年64%企業會加薪、平均加4.5% 這四大行業高達80%打算調薪

2025年即將進入尾聲，明年企業會為勞工加薪嗎？根據104人力銀行最新發布的《2025企業年終及2026薪酬趨勢大調查》，63.9%的企業預期在2026年為員工調薪，平均調幅為4.5%；但為了因應AI數位轉型發展需求強勁，75%企業願意為具備AI開發技能的人才提供薪資加碼等誘因，平均增幅達9.5%以上，至於明年產業景氣，只有19.3%看好明年比今年好，以科技相關產業普遍看好自身及整體環境。

104人力銀行最新發布《2025企業年終及2026薪酬趨勢大調查》，63.9%的企業預期2026年會調薪、13.1%表示不會調薪，平均加薪幅度4.5%，若以2025年月薪中位數4萬元換算，2026年平均每月加薪1,780元。企業調薪與否的主要考量，75.7%為公司營運狀況、60.6%評估缺工程度、45.3%希望保持自身市場競爭力。

細看各產業，軟體及網路相關業受AI轉型與數位服務需求帶動，加上外商與新創競相徵才，調薪幅度7.1%居各產業之冠，其次為光電光學業6.5%、運動旅遊休閒業6.2%、教育服務業6%、法律會計顧問研發業5.8%。在調薪依據方面，企業最主要的考量仍是「個人績效」（61%），顯示企業期望將有限的薪酬資源精準投入於高貢獻度的關鍵員工身上。

法律／會計／顧問／研發業有81.8%都表示會調薪，大幅領先各產業，主要是專業人才難以替代，導致企業普遍預期需透過調薪來穩定核心人力。

儘管AI人才需求火熱，企業對2026年整體景氣看法卻仍趨保守，根據調查，43.1%企業認為明年景氣與今年持平，37.6%預期更差，僅19.3%看好，「淨看壞」程度達到18.3個百分點。企業認為影響景氣的主要因素，50.3%為關稅與貿易政策、47.5%為原物料及物價壓力、30.2%為中美關係發展，不過，雖然企業視關稅為影響景氣的首要變數，但74%企業表示其薪酬制度未受關稅變動直接衝擊，短期內，多數企業仍具備一定的穩定性與韌性。

各產業如何看待2026年景氣？最看好自身景氣的產業，第一為半導體業，因應AI晶片需求帶動持續成長，第二為軟體及網路相關業，從數位轉型需求拉升雲端服務擴張，第三為電腦及消費性電子製造業，隨著AI、車用電子、智慧裝置等新興應用需求帶動產品市場持續增溫。