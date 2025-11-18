快訊

輝達明公布財報！黃仁勳這句話點燃分析師信心 預估「顯著超乎預期」

酒駕慣犯林彥池又被抓！504萬罰鍰根本沒繳 議員籲修法：累犯直接扣人

閃兵案首出庭！王大陸認罪求輕判 忘帶1物法庭起身道歉被制止

年終獎金縮水 104人力銀行：68%企業發年終，平均1.56個月比去年少

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
今年AI大爆發，半導體相關產業受惠最大，年終獎金也稱霸各產業。（歐新社）
今年AI大爆發，半導體相關產業受惠最大，年終獎金也稱霸各產業。（歐新社）

年底將屆，又到了企業發年終獎金時刻，104人力銀行今日發布《2025企業年終及2026薪酬趨勢大調查》，根據調查，68%的企業預期發放年終獎金，平均為1.56個月，相較去年1.62個月微幅下滑，其中又以半導體1.98個月最高，民生消費產業依然墊後。

104人力銀行最新發布《2025企業年終及2026薪酬趨勢大調查》，68%的企業預期會發放年終獎金、26%還不知道，6%預計不會發放，年終金額平均為1.56個月，相較去年1.62個月微幅下滑，降幅約相當於員工減少約1.8天的工資，企業年終趨於謹慎。

細看各產業年終，前五高產業為半導體業1.98個月、營建業1.73個月、倉儲或運輸輔助業1.67個月、建築規劃及設計業1.61個月、電子零組件相關業1.6個月，這些高獎金產業多具備高獲利或高技術門檻的特性，在變動的經濟環境中仍能維持穩定的獎酬水準。

年終前五低產業則包含：出版及藝文相關業0.78個月、住宿服務業0.97個月、餐飲服務業1.07個月、運動及旅遊休閒業1.14個月、大眾傳播相關業1.18個月。104人力銀行表示，低獎金產業主要屬於景氣受限、人力密集的內需型服務業，營運更易受市場波動的影響。

104人力銀行《2025企業年終及2026薪酬趨勢大調查》是104公共事務處在10/10–11/03 以網路問卷調查企業人資，共回收1,229份；經篩選後有效樣本909份，於95%信心水準下，整體抽樣誤差約正負3.3%。

年終獎金
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

聘僱中高齡最大難題「薪資過高」？中高齡其實最在意這件事

人力銀行點出缺工五大原因 旅宿業明年啟用中階移工

這工作剛性需求大！人力銀行：薪資3年成長20% 含金量高

水土不服？人力銀行：今年找到工作新鮮人菜鳥離職率逾1/3

相關新聞

年終獎金縮水 104人力銀行：68%企業發年終，平均1.56個月比去年少

年底將屆，又到了企業發年終獎金時刻，104人力銀行今日發布《2025企業年終及2026薪酬趨勢大調查》，根據調查，68%...

「懷孕歧視」遭裁員釀滅門悲劇 洪申瀚：規劃專案公布違法企業

新北市2024年一名劉姓女子與6個月大嬰兒因經濟壓力慘遭丈夫殺害，丈夫也隨後自殺，該案近期判決出爐再次引發熱議。立委廖偉...

瓦城集團遷廠員工抗議要求給資遣 新北勞工局將開勞資調解會

知名餐飲品牌瓦城集團將把中和工廠將遷桃園市中壢，有員工認為嚴重衝擊生活且權益受損，今上午赴新北市府前陳情，高舉「有錢開分...

不是財務管理能力 創業者自評：想創業成功首要條件是這個

yes123求職網調查勞工創業夢想發現，想要創業的勞工認為，如果要創業成功，應該具備的五大特質中，首要是「勇敢冒險的態度...

翻轉人生！46歲失業男桃分署免費學銲接 返職場薪破4萬

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署開辦機械、觀光、機電、建築、資訊、能源等八大職群職訓課程，提供免費訓練、住宿及生活津貼，協助...

單身過世遺屬年金只能充公立委提案修法 洪申翰：不能違逆釋憲結果

台灣勞保遺屬年金規定對單身者不友善，若無符合資格的配偶、子女、父母或祖父母，遺屬年金可能全數歸公。立院今審勞保修法草案，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。