年終獎金縮水 104人力銀行：68%企業發年終，平均1.56個月比去年少

年底將屆，又到了企業發年終獎金時刻，104人力銀行今日發布《2025企業年終及2026薪酬趨勢大調查》，根據調查，68%的企業預期發放年終獎金，平均為1.56個月，相較去年1.62個月微幅下滑，其中又以半導體1.98個月最高，民生消費產業依然墊後。

104人力銀行最新發布《2025企業年終及2026薪酬趨勢大調查》，68%的企業預期會發放年終獎金、26%還不知道，6%預計不會發放，年終金額平均為1.56個月，相較去年1.62個月微幅下滑，降幅約相當於員工減少約1.8天的工資，企業年終趨於謹慎。

細看各產業年終，前五高產業為半導體業1.98個月、營建業1.73個月、倉儲或運輸輔助業1.67個月、建築規劃及設計業1.61個月、電子零組件相關業1.6個月，這些高獎金產業多具備高獲利或高技術門檻的特性，在變動的經濟環境中仍能維持穩定的獎酬水準。

年終前五低產業則包含：出版及藝文相關業0.78個月、住宿服務業0.97個月、餐飲服務業1.07個月、運動及旅遊休閒業1.14個月、大眾傳播相關業1.18個月。104人力銀行表示，低獎金產業主要屬於景氣受限、人力密集的內需型服務業，營運更易受市場波動的影響。

104人力銀行《2025企業年終及2026薪酬趨勢大調查》是104公共事務處在10/10–11/03 以網路問卷調查企業人資，共回收1,229份；經篩選後有效樣本909份，於95%信心水準下，整體抽樣誤差約正負3.3%。