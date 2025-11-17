聽新聞
0:00 / 0:00
「懷孕歧視」遭裁員釀滅門悲劇 洪申瀚：規劃專案公布違法企業
新北市2024年一名劉姓女子與6個月大嬰兒因經濟壓力慘遭丈夫殺害，丈夫也隨後自殺，該案近期判決出爐再次引發熱議。立委廖偉翔17日質詢指出，劉姓女子因懷孕被資遣，導致面臨巨大經濟壓力，更凸顯孕婦與新手媽媽在職場上遭受的歧視，正是壓垮被害者的主因。
廖偉翔指出，劉姓女子懷孕期間被雇主以「不適任」為由資遣，求職時甚至被面試官嫌棄「像看到鬼」。他直言，在政府宣稱鼓勵生育的同時，孕婦卻在現實的職場處處碰壁，最終讓經濟與情緒壓力不斷累積，進而導致人倫慘劇。
廖偉翔進一步指出，根據勞動部「違反勞動法令查詢系統」，從法律事務所、科技製造業到醫療業，全台多個行業皆出現懷孕歧視、拒絕家庭照顧假、育嬰留停不當處分等違法紀錄，甚至有醫療院所僅被處罰2萬元，完全沒有嚇阻效果，顯示我國的孕期與育兒友善環境仍嚴重不足。
廖偉翔強調，若政府真的想鼓勵生育，不能讓孕婦在求職市場成為弱勢中的弱勢，更不能讓她們因為懷孕被視為麻煩或負擔。
勞動部部長洪申瀚回應，未來會再加強職場文化宣導，並規劃專案公布違反相關法令的公司企業，讓外界知道哪些公司有懷孕歧視的情況，以保障女性勞工的權益。
廖偉翔表示，每一位願意成為母親的女性，都值得一個安全、不受歧視的職場環境，希望政府能落實保護、補強制度，讓任何家庭都不再因制度的缺口而承受無法挽回的傷痛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言