瓦城集團遷廠員工抗議要求給資遣 新北勞工局將開勞資調解會

知名餐飲品牌瓦城集團將把中和工廠將遷桃園市中壢，有員工認為嚴重衝擊生活且權益受損，今上午赴新北市府前陳情，高舉「有錢開分店、沒錢給資遣」、「瓦城集團、還我資遣費」等標語。勞工局勞資關係科長蕭慧敏出面接受陳情，允諾將先啟動調解，未來如調解不成立，發動勞檢確認勞工有無資遣費請求權，並呼籲公司積極處理調動爭議。

今天上午員工到新北市府前陳情，提出遷廠預告期過短、資遣費審查標準不透明、遷廠補助費有高低差異、發放非自願離職證明等4大內容，員工指出，搬遷造成通勤距離加長，生活負擔沉重，公司在補償、審查與行政流程上處理方式透明度欠佳。

新北市勞工局表示，調動工作地不是公司可片面決定，除不能違反勞動契約外，調動必須基於營運所必需、勞動條件未有不利變更，調動後勞工通勤距離變長，亦應提供必要協助，包括通勤工具及工時的安排等，雇主在調動前應與勞工懇切溝通，並盡可能提供交通輔助等配套措施，或將增加的通勤時間視為工作時間，以調和調動對個別勞工家庭生活的影響程度。

勞工局強調，若以上條件雇主若沒有兼顧，勞工有權拒絕，雇主更不能要求勞工自請離職，勞工針對調動不合法，亦可依勞基法向雇主終止契約，仍屬非自願離職，雇主有給付資遣費的義務。若雇主未依法於期限內給付資遣費，勞工局可處30萬元以上、150萬元以下罰鍰，並公布違法業者名稱。

勞工局已受理勞資爭議調解申請，後續將盡速召開會議，維護勞工應有權益，也呼籲瓦城集團，應以大型企業的社會高度，積極提出合法、合理並兼顧勞工利益的的解決方案。

瓦城集團發布聲明稿指出，啟動新廠建置計畫以來，相關資訊均持續對外公開，2025年8月起，公司進入實際遷廠準備階段，並透過說明會、部門溝通與個別面談等方式，多次說明遷廠規畫、時程與協助措施，包括交通安排、調動補助、彈性工作方式及個別協助等。

瓦城說，公司重視每一位員工權益，並已依照相關法令及公司既定程序，提供必要的協助與配套。目前部分個案已依正式程序進入勞資協調，公司將全力配合員工需求與主管機關指導，持續保持開放溝通管道。

瓦城說，本次遷廠為因應集團營運規模成長所為，相關程序均依法辦理。若對後續安排仍有任何疑問或需要協助，公司將持續提供支持，共同尋求最適合的方案。