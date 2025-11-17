快訊

不是財務管理能力 創業者自評：想創業成功首要條件是這個

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
邱筱雯很開心能一圓創業夢，在台南永康開設「小金鈴花藝店」，店內永生花、鮮花花束皆來自她的巧手。圖／本報資料照片
邱筱雯很開心能一圓創業夢，在台南永康開設「小金鈴花藝店」，店內永生花、鮮花花束皆來自她的巧手。圖／本報資料照片

yes123求職網調查勞工創業夢想發現，想要創業的勞工認為，如果要創業成功，應該具備的五大特質中，首要是「勇敢冒險的態度」，其次是「財務管理能力」，「絕佳的創意或賣點」排名第三。至於「創業評估期」平均期為28.2個月，也就是要花超過兩年的時間，去進行創業前的準備工作。

調查顯示，衡量「創業成功」的必要條件，對於有創業夢想的勞工認為，在可複選狀況下，需具備以下這五大項：「勇敢冒險的態度」(37.1%)、「財務管理能力」(36%)、「絕佳的創意或賣點」(35%)，以及「完善的經營企劃」(33.8%)、「熱情」(32.7%)。

而在其他必要條件上，又依序分別為：「專業能力」(28%)、「運氣」(27%)、「人脈」(26%)，以及「耐心」(24.7%)、「領導才能」(23.7%)。

當然「最熱門」的創業行業，仍然屬於「技術門檻」較低的類別，在可複選狀況下，前五名分別是：「茶飲、咖啡」(41.1%)、「麵包、甜點」(40.1%)、「其他餐飲(不含茶飲咖啡)」(39.1%)，以及「藝術設計與文化創意」(29.9%)、「傳播媒體」(28.8%)。

至於六到十名部分，又分別為：「服裝配件」(25.3%)、「資訊3C」(24.3%)、「旅遊住宿」(21%)，以及「教育學習」(20%)、「美容美髮」(14.6%)。

總的來說，平均「創業評估期」為28.2個月，等於得花超過兩年的時間，去進行創業前的準備工作：像是評估市場規模，開發產品，選擇通路、店址。

觀察上述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌認為，創業選擇和民生消費相關的行業，雖然容易吸引顧客上門，不過別忘了，市場競爭者也會跟著變多，非常容易陷入一個「紅海」、「低利化」的經營環境，恐怕將導致「泡沫化」下場。

楊宗斌進一步示警，除非產品和行銷策略，皆能明顯具備「差異化」，否則最後可能出現「一窩蜂現象」，卻是人人都沒賺頭的窘境；還有邁入AI時代，像是數位行銷、行動支付、無店舖(接觸)經營方式崛起，在創業策略研擬上，勢必與過去不同。

楊宗斌也指出，有「中年頭家夢」的勞工朋友們，屬於五六年級生，長期不滿於工作報酬率，加上主要承擔家計，甚至是上有高堂、下有子女的「三明治族」。雖然他(她)們有一筆不小的存款，不愁創業資金，只是職涯邁入後半段，有著「只許成功、不許失敗」的壓力，因此創業前的評估時間會比較長，顧慮的變數比較多，還需要事先與家人溝通，希望取得支持、諒解。

懷抱「青年創業夢想」的勞工朋友們，不少人從學生時代起，就萌生這樣的念頭，甚至曾經落實過，而且自認年輕就是有本錢「逐夢、築夢」，能夠「無後顧之憂」，難怪對七八年級生來說，更勇於挑戰創業，投入自己感興趣的領域，即使最終失敗了，或許「翻身重來」的機率也比較高。

