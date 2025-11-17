翻轉人生！46歲失業男桃分署免費學銲接 返職場薪破4萬

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署開辦機械、觀光、機電、建築、資訊、能源等八大職群職訓課程，提供免費訓練、住宿及生活津貼，協助中高齡民眾提升技能、順利再就業。46歲吳長明曾為照顧母親而離開職場，因缺乏技術且年紀漸長，求職屢受挫折，他報名參加銲接職訓學習專業技能後，成功轉職並憑著熟練的技術獲得肯定，開創職涯新契機。

桃竹苗分署指出，吳長明畢業於基隆某高職綜合商業科，早年事業穩定，曾任職生物科技公司並被外派國外任職，後因照顧中風母親暫別職場，後續想返回職場，工作職位已被取代；面對中高齡求職的迷茫與不確定性，他仍不氣餒，透過職業訓練重新出發。

吳長明得知桃分署提供機械、觀光、機電、建築等多元職訓課程，考量到銲接技術專業度極高、市場需求穩定，且與他曾深耕多年的機械產業背景相符，便決定藉由專業訓練補足切割及銲接技能，毅然決然報名桃竹苗分署「氬氣鎢極銲接專班」，展開900小時密集訓練。

訓練內容從基礎的材料特性、配管與識圖，到熟練掌握各種金屬材質及氬氣鎢極電銲（TIG）技術；吳長明面對精準度、銲縫品質判讀等高階技術挑戰，透過由淺入深、分段式的教學，配合實作練習與導師一對一指導，逐步克服困難，課程中並涵蓋職業安全衛生訓練。最終，他成功取得「氬氣銲極電銲技術士」證照，具備進入製造、機械維修與金屬加工產業的專業能力。

結訓不到一個月，吳長明透過分署安排的入班徵才與就業媒合服務，順利進入楊梅機械公司擔任技術士，薪資超過4萬元，開啟職涯新篇章。他也體會到，職訓提供的專業基礎與提前接觸企業的機會，有效減少求職焦慮，讓他在工作中能持續應用所學技能，獲得肯定。