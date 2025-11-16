快訊

想成為別人眼中的專業人士？你以為謙遜禮貌 「3句話」絕對不要說

商業周刊／ 撰文者：王貞懿 編譯
職場示意圖。圖／Ingimage
職場示意圖。圖／Ingimage

摘要

「如果您不方便也沒關係」這些句子，看似謙遜禮貌，實際上會降低你的可信度、削弱專業形象，並減少晉升機會。溝通專家建議，停止使用這些「無力語言」，而非不斷道歉或貶低自己。

「不好意思打擾一下……」、「如果不方便也沒關係……」你在職場上總是習慣性道歉？

曾在Google和YouTube工作的前世界辯論冠軍、溝通專家Kate Mason博士發現，許多職場人士（尤其是女性）患上她所謂的「強加症候群（Imposing Syndrome）」總是擔心自己的要求會「強加」在別人身上，過度害怕打擾別人，結果習慣性貶低自己的成就。這些看似謙遜有禮的話術，實際上正在默默削弱你的專業地位。

在她的新書《Powerfully Likeable》中，梅森點出三句最常見的職場地雷。

「這只會耽誤你一分鐘」

你以為這是體貼對方時間，實際上設定了不切實際的預期。兩分鐘後，對方已經開始不耐煩：「不是說很快？」更糟的是，這暗示你要說的事不重要。

下次，不如改說「下週來安排一小時討論A、B、C事項」，立刻顯得專業且言之有物。

「如果您不方便也沒關係」

這句話常被用來「軟化」直接請求，但也等於在告訴對方：這件事優先順序很低。

梅森表示，通常你發出的詢問都是希望得到明確的答案，不會希望是像一場賭博，這種說法往往會讓自己陷入不必要的麻煩。應明確說明理由和時限：「希望今天下午前收到你的修改，因為明天要交最終版本。」

「我不是專家，但是……」

這句話將瞬間摧毀你的可信度。梅森說：「你不是因為跟副總裁有相同專業才被聘用，而是因為你有你自己專業。」

四種語言陷阱

梅森將這些弱化語言歸納為四類：「免責聲明者」習慣說「我可能錯了」來規避責任；「最小化者」用「順便」、「快一下」貶低自己工作的重要性；「意外破壞者」在表達完美清楚後仍問「這樣有道理嗎？」暗示自己可能不夠清楚；「連續淡化者」即使身為老闆也說「我只是團隊一員」，哈佛畢業卻只說「在波士頓讀書」。

這些模式背後是同一個心理：過度在意他人如何看待我們，結果讓自己顯得渺小。

學術研究也發現，這種經常使用「無力語言（powerless language）」的人被評為較不可信、較不能幹、較無說服力，他們在會議中的想法被給予較少重視，晉升可能性也隨之降低。

如何改變？

梅森的建議很直接：先覺察自己多常使用這些話，然後有意識地替換。職場溝通的黃金法則？停止自我貶低，擁抱你的獨特價值，不要為專業道歉。

類型範例為什麼削弱可信度
模糊詞我想、大概、我猜...傳遞不確定性與缺乏信心
猶豫形式呃...、嗯...顯得準備不足、思緒不清
強化詞絕對、真的越強調反而顯得心虛，就像越說「我真的沒騙你」，反而越讓人懷疑。
疑問語調「我們下週二開會?」(用問句語氣說事實)把確定的事說得像在徵求許可
過度禮貌過度使用「請」、「不好意思」顯得過分順從、缺乏權威
附加問句對吧?、不是嗎?尋求認可，顯示自己觀點缺乏信心
免責聲明別誤會、我知道這聽起來很瘋狂在陳述前就先道歉或辯解，削弱論點力道

[註]表格內容與分類經過整理簡化，資料來源：George Fox University Erickson et al. (1978), Journal of Experimental Social Psychology。

資料來源：CNBC、Oprahdaily、George Fox University

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文想讓別人把你當專業人士看待？這3句話絕對不要說

延伸閱讀

職場 溝通
×

想成為別人眼中的專業人士？你以為謙遜禮貌 「3句話」絕對不要說

「不好意思打擾一下……」、「如果不方便也沒關係……」你在職場上總是習慣性道歉？

商品推薦

