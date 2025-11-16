想成為別人眼中的專業人士？你以為謙遜禮貌 「3句話」絕對不要說
摘要
「如果您不方便也沒關係」這些句子，看似謙遜禮貌，實際上會降低你的可信度、削弱專業形象，並減少晉升機會。溝通專家建議，停止使用這些「無力語言」，而非不斷道歉或貶低自己。
「不好意思打擾一下……」、「如果不方便也沒關係……」你在職場上總是習慣性道歉？
曾在Google和YouTube工作的前世界辯論冠軍、溝通專家Kate Mason博士發現，許多職場人士（尤其是女性）患上她所謂的「強加症候群（Imposing Syndrome）」總是擔心自己的要求會「強加」在別人身上，過度害怕打擾別人，結果習慣性貶低自己的成就。這些看似謙遜有禮的話術，實際上正在默默削弱你的專業地位。
在她的新書《Powerfully Likeable》中，梅森點出三句最常見的職場地雷。
「這只會耽誤你一分鐘」
你以為這是體貼對方時間，實際上設定了不切實際的預期。兩分鐘後，對方已經開始不耐煩：「不是說很快？」更糟的是，這暗示你要說的事不重要。
下次，不如改說「下週來安排一小時討論A、B、C事項」，立刻顯得專業且言之有物。
「如果您不方便也沒關係」
這句話常被用來「軟化」直接請求，但也等於在告訴對方：這件事優先順序很低。
梅森表示，通常你發出的詢問都是希望得到明確的答案，不會希望是像一場賭博，這種說法往往會讓自己陷入不必要的麻煩。應明確說明理由和時限：「希望今天下午前收到你的修改，因為明天要交最終版本。」
「我不是專家，但是……」
這句話將瞬間摧毀你的可信度。梅森說：「你不是因為跟副總裁有相同專業才被聘用，而是因為你有你自己專業。」
四種語言陷阱
梅森將這些弱化語言歸納為四類：「免責聲明者」習慣說「我可能錯了」來規避責任；「最小化者」用「順便」、「快一下」貶低自己工作的重要性；「意外破壞者」在表達完美清楚後仍問「這樣有道理嗎？」暗示自己可能不夠清楚；「連續淡化者」即使身為老闆也說「我只是團隊一員」，哈佛畢業卻只說「在波士頓讀書」。
這些模式背後是同一個心理：過度在意他人如何看待我們，結果讓自己顯得渺小。
學術研究也發現，這種經常使用「無力語言（powerless language）」的人被評為較不可信、較不能幹、較無說服力，他們在會議中的想法被給予較少重視，晉升可能性也隨之降低。
如何改變？
梅森的建議很直接：先覺察自己多常使用這些話，然後有意識地替換。職場溝通的黃金法則？停止自我貶低，擁抱你的獨特價值，不要為專業道歉。
[註]表格內容與分類經過整理簡化，資料來源：George Fox University Erickson et al. (1978), Journal of Experimental Social Psychology。
資料來源：CNBC、Oprahdaily、George Fox University
※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言