「手抖嚴重不喜歡打針抽血」護理應屆畢業生怕害人 求職路上好迷茫

聯合新聞網／ 綜合報導
一名護理應屆畢業生網友在論壇指出，因為自身手抖挺嚴重，不喜歡打針和抽血，覺得自己不適合護理。 示意圖／ingimage
一名護理應屆畢業生網友在論壇指出,因為自身手抖挺嚴重,不喜歡打針和抽血,覺得自己不適合護理。 示意圖／ingimage

一名護理系女網友近日在論壇透露，自己是應屆畢業生，剛離職正在找工作。她說因為自身原因手抖挺嚴重，很不喜歡打針、抽血，但是許多單位的護理師都需要會這兩項技能，讓她覺得自己不適合護理工作，但又不知道該做什麼才好。

原PO在Dcard以「應屆畢業生好迷茫」為題發文表示，近日剛離職在求職中，但又不知道要找什麼工作，也覺得自己可能根本不適合護理，對於技術、工作很沒自信。原PO說，「總覺得自己不是去幫人，反而一個不小心會害到人」，也變得對於任何事物都難有興趣。

近期家人要她趕緊應徵新工作，然而原PO指出，「因為自身原因手抖得挺嚴重，所以很不喜歡打針抽血」，可是護理師能夠不打針、不抽血的單位很少，就連醫院門診也會需要幫病患打針抽血。原PO說不想做討厭的事，也不想害人，感嘆自己可能不適合護理這行業，可是又不知道能做什麼。

有過來人分享經驗，「我實習的時候手抖也很嚴重，還會流手汗，老師盯著我抽藥就會抖，畢業後醫院待不住，去了願意收應屆的診所，氣氛蠻好的，所以後來就不太緊張，手抖也改善很多了」、「我看到這篇文我還以為是我寫的，是說我還沒離職，我總是相信一切會雨過天晴，我會越來越好的，但不知道為什麼總覺得上班的時候，心中的天空越來越黑，被罵到越來越沒有自信」。

護理師 求職
相關新聞

她猶豫升副理一個月只多3千元「該接嗎？」 網建議1關鍵決定

這樣的條件你敢升職嗎？一名女網友在Dcard透露，自己近日遇到升遷機會，然而卻被主管告知，職務內容不變，且調薪津貼只多3000元。對此她有些納悶，這樣的薪資是哪門子副理，拿不定主意的她向網友請益是否該答應。

「手抖嚴重不喜歡打針抽血」護理應屆畢業生怕害人 求職路上好迷茫

一名護理系女網友近日在論壇透露，自己是應屆畢業生，剛離職正在找工作。她說因為自身原因手抖挺嚴重，很不喜歡打針、抽血，但是許多單位的護理師都需要會這兩項技能，讓她覺得自己不適合護理工作，但又不知道該做什麼才好。

遭酸「為何覺得能考上碩班？」他曝震撼面試經驗 網傻眼：很惡劣

面試遇到這種公司快逃！一名網友在Dcard發文透露，近日在台中西屯一家小公司面試，過程中沒什麼發言機會，也有許多不合理的要求。就連事後拒絕入職，公司方不僅講話很酸，還威脅要檢舉原PO。

36歲轉職「1行業」憂太老 過來人曝真相：缺工缺到爆

長輩常說只要有一技之長，就不怕沒飯吃，一名男網友分享，自己在傳產工作16年，如今36歲動念想轉行當水電學徒，擔心年紀是否太大？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

她收offer反遲疑…就職vs待業到年後？網揭一時期「屎缺最多」

離開一份工作後，你會休息多久，再應徵下一份工作？近日一名女網友分享，自己離職才一段時間，意外錄取新公司，讓她相當猶豫，不知道該馬上報到，還是待業到年後再說？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

他不當老師後從事科技業人事 好奇問：離開教育圈的人都去哪？

一名網友近日在論壇稱，自己今年離開教育圈，目前在科技業從事人事，薪水與教師比雖少了1萬，但是可以準時下班，下班後也不用處理上班的事情，好奇其他教師有沒有人也轉職從事不同的行業。

