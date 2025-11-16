「手抖嚴重不喜歡打針抽血」護理應屆畢業生怕害人 求職路上好迷茫

一名護理系女網友近日在論壇透露，自己是應屆畢業生，剛離職正在找工作。她說因為自身原因手抖挺嚴重，很不喜歡打針、抽血，但是許多單位的護理師都需要會這兩項技能，讓她覺得自己不適合護理工作，但又不知道該做什麼才好。

原PO在Dcard以「應屆畢業生好迷茫」為題發文表示，近日剛離職在求職中，但又不知道要找什麼工作，也覺得自己可能根本不適合護理，對於技術、工作很沒自信。原PO說，「總覺得自己不是去幫人，反而一個不小心會害到人」，也變得對於任何事物都難有興趣。

近期家人要她趕緊應徵新工作，然而原PO指出，「因為自身原因手抖得挺嚴重，所以很不喜歡打針抽血」，可是護理師能夠不打針、不抽血的單位很少，就連醫院門診也會需要幫病患打針抽血。原PO說不想做討厭的事，也不想害人，感嘆自己可能不適合護理這行業，可是又不知道能做什麼。

有過來人分享經驗，「我實習的時候手抖也很嚴重，還會流手汗，老師盯著我抽藥就會抖，畢業後醫院待不住，去了願意收應屆的診所，氣氛蠻好的，所以後來就不太緊張，手抖也改善很多了」、「我看到這篇文我還以為是我寫的，是說我還沒離職，我總是相信一切會雨過天晴，我會越來越好的，但不知道為什麼總覺得上班的時候，心中的天空越來越黑，被罵到越來越沒有自信」。