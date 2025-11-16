釋出888個職缺薪資上看60K 北市29企業聯手徵才等你來

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
北市就服處近日邀請29家知名企業，共釋出888個多元工作機會。圖／北市勞動局提供
臺北市就業服務處所屬各就服站將於11月17日至11月20日舉辦為期四天的現場徵才活動。活動集結旅宿、餐飲、交通運輸、長照服務、零售門市、汽車保養、醫療院所、休閒娛樂及宅配物流等29家知名企業，共釋出888個多元工作機會，歡迎求職者、銀髮族、打工族及二度就業民眾踴躍參與。

就服處表示，這次參與徵才的企業橫跨多個產業，涵蓋民生所需的「食、衣、住、行、育、樂」，提供求職者更多選擇與挑戰機會。除了熱門的鼎王國際餐飲、王品餐飲、寒舍餐旅、朱記餡餅粥等餐飲集團外，亦有微笑單車（YouBike）、台灣主婦聯盟生活消費合作社及棉花田生機園地等以綠色永續為主題的企業參與。

餐飲業薪資競爭激烈，鼎王國際餐飲此次重返徵才市場，開出晚班內外場人員月薪5萬元、兼職時薪270元，成為餐飲求職市場的熱門焦點，此外，三商餐飲、逐鹿餐飲、馥餘實業（西雅圖極品咖啡）等，也提供具彈性的全職與兼職選項。

在零售與生活服務領域，日本知名眼鏡品牌 JINS（台灣睛姿）以及全家便利商店徵求人才，從門市銷售、客服管理到儲備幹部，提供年輕族群發揮潛力的舞台。此外，好好生活家居家具與統健實業（聖德科斯）等企業也釋出店長、門市等工作機會，反映家居與健康產業需求穩健成長。

汽車與物流產業超吸睛，北都豐田汽車南港服務廠此次開出高薪達6萬元的板金技術員職缺，以及5萬元的引擎技術員與4萬7,000元的服務專員。廠方積極尋找具備汽車修護專業背景的人才，共同打造專業、安全的汽車服務環境。新瑞宅配亦釋出宅配司機與宅配專員、專案管理師等職缺，顯示宅配產業在電商熱潮下持續擴張，專業物流人才仍供不應求。

面對高齡化社會的挑戰，長照服務人才需求為本週徵才大宗，包括安馨、松泰、行愛住宿長照、金永欣、歲悅、健照、采鋐、馨瀅、曜玥等多家機構及臺北醫學大學與臺北市聯合醫院聯合徵才，提供居服員、照服員、行政管理等職缺，工作時間靈活彈性、福利佳，歡迎具同理心與照護熱忱的求職朋友，趕快前來投遞履歷。

