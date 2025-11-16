她猶豫升副理一個月只多3千元「該接嗎？」 網建議1關鍵決定

這樣的條件你敢升職嗎？一名女網友在Dcard透露，自己近日遇到升遷機會，然而卻被主管告知，職務內容不變，且職務津貼只多3000元。對此她有些納悶，這樣的薪資是哪門子副理，拿不定主意的她向網友請益是否該答應。

原PO原本職位是主任，因部門組織變更要被升遷當副理，負責的職務內容不變，只是職稱不同，老闆也說不會調薪，只有職務津貼增加3000元，等於年薪只多了5萬，她傻眼直言，「這金額是哪門子的副理，還在考慮要答應嗎？」

雖然老闆擔保升職後職務不變，但這部分原PO仍抱有疑慮，另外目前主任一職做得如魚得水，她很掙扎是否有必要為了5萬讓責任變大。

貼文讓不少人看了狂搖頭，「別被頭銜沖昏頭了，放著爽日子不過，硬要給自己找麻煩」、「一句話，更爽就接，更苦的話，一個月加3千，是把妳當什麼？」、「感覺接了就變責任制的了，雖然工作下放會比較輕鬆一點，但壓力變大了」。

也有網友建議，「有要跳槽就接，跳去別家要薪水」、「升，然後兩個月找工作，帶頭銜跳槽」、「看職務的重要性，如果只是掛名而工作內容不變，讓名片好看點，倒是無所謂，有加薪就好」、「有打算換工作的話，可以考慮洗個資歷，沒打算要換的話，這樣就好」。