遭酸「為何覺得能考上碩班？」他曝震撼面試經驗 網傻眼：很惡劣

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享超雷面試經驗，拒絕入職反遭嗆。 示意圖／ingimage
一名網友分享超雷面試經驗，拒絕入職反遭嗆。 示意圖／ingimage

面試遇到這種公司快逃！一名網友在Dcard發文透露，近日在台中西屯一家小公司面試，過程中沒什麼發言機會，也有許多不合理的要求。就連事後拒絕入職，公司方不僅講話很酸，還威脅要檢舉原PO。

原PO面試時，公司強調不提倡加班、準時下班，六日要給員工休息，加班都會給加班費或補休，卻又補充很多同仁都自願加班一小時，且公司鼓勵員工自主技能提升，很願意栽培。當原PO提到要讀在職碩班，副總卻勸他不要讀，接著又說擔心會影響工作時間，因為公司很常會在下班時間後開會。

對此，原PO傻眼表示，「真的不太懂為什麼跟前一段有落差」，另外公司不僅要求幫忙外務，談到薪水還嗆「憑什麼覺得自己可以開這樣薪資，不要拿你前公司的薪資來談」。原PO拒絕入職後，還被酸「怎麼會覺得考得上碩班」等，更被威脅要去檢舉。上網查看評論才發現，該公司的副總評論不乏貶低求職者、壓低薪資、不能報加班等等。

貼文下方網友傻眼留言，「就算錄取也有拒絕的資格，這主管面試官真的好可怕」、「很多公司都喜歡把別人騙進來，然後來測試你的底線願不願意做這件事」、「正常，小公司出不了多少錢，只能畫餅喊口號」、「還好在入坑前就發現鬼怪的真面目」、「很惡劣的公司」。

