36歲轉職「1行業」憂太老 過來人曝真相：缺工缺到爆

聯合新聞網／ 綜合報導
水電工作雖然辛苦，但屬剛性需求，隨著技術愈來愈純熟，日薪也快速躍升。示意圖／記者翻攝
水電工作雖然辛苦，但屬剛性需求，隨著技術愈來愈純熟，日薪也快速躍升。示意圖／記者翻攝

長輩常說只要有一技之長，就不怕沒飯吃，一名男網友分享，自己在傳產工作16年，如今36歲動念想轉行當水電學徒，擔心年紀是否太大？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名男網友在社群平台「Threads」表示，自己今年36歲，在傳產工作長達16年，正思考是否該學一門更實用、長久的技術，目前想轉戰當水電學徒，但也擔心自己已經36歲，這個年紀會不會太晚？

貼文一出後，不少網友都給予打氣，紛紛表示「人生沒有晚字，有上進心的人永遠都不嫌晚，加油祝你成功」、「36還是很年輕，很多人還是願意給機會的」、「有心學都不晚，就怕跟錯老闆」、「還活著，就是體驗人生」、「學到老，做到老，有一門手藝可以自食其力」、「只要肯做永遠不嫌晚」。

此外，也有網友分享自身經驗，回應「我做傳產20年，38歲轉木工，目前已經3年多沒有後悔」、「45歲傳產主管轉職水電材料行送貨司機第六年，水電很缺工，而且會愈來愈缺」、「不會，我41歲在職訓局，準備往水電界發展，一起努力加油」、「不會晚！水電、泥作、油漆、電焊、裝潢、木工缺到一個飛天」、「不會，水電做到50多歲師傅都一堆，而且缺到不行」。

相關新聞

她收offer反遲疑…就職vs待業到年後？網揭一時期「屎缺最多」

離開一份工作後，你會休息多久，再應徵下一份工作？近日一名女網友分享，自己離職才一段時間，意外錄取新公司，讓她相當猶豫，不知道該馬上報到，還是待業到年後再說？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

他不當老師後從事科技業人事 好奇問：離開教育圈的人都去哪？

一名網友近日在論壇稱，自己今年離開教育圈，目前在科技業從事人事，薪水與教師比雖少了1萬，但是可以準時下班，下班後也不用處理上班的事情，好奇其他教師有沒有人也轉職從事不同的行業。

工會盼修正 AOR 與航權分配強化勞權 民航局：會研議可行方案

先前一名長榮空服員抱病值勤，就醫後病逝，長榮提出請假和考核制度調整，不過法規允許空服員機上休息1小時就可延長工時至20小...

求職學歷至上？無名校光環照領4萬 專家揭職場現實

台灣職場一直有學歷至上的風氣，不少人認為擁有名校光環才能找到好工作，但也有人憑藉實力打破學歷框架。網友分享自己沒有四大碩...

單日業績未達1萬不能下班？桃園某庇護工場遭爆壓榨身障員工 勞動局介入

桃園某庇護工場今被民代爆料壓榨身心障礙員工，除設定業績門檻、要求員工加班之外，也未依規定安排專業人員從旁協助引導，至少2...

