36歲轉職「1行業」憂太老 過來人曝真相：缺工缺到爆

長輩常說只要有一技之長，就不怕沒飯吃，一名男網友分享，自己在傳產工作16年，如今36歲動念想轉行當水電學徒，擔心年紀是否太大？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名男網友在社群平台「Threads」表示，自己今年36歲，在傳產工作長達16年，正思考是否該學一門更實用、長久的技術，目前想轉戰當水電學徒，但也擔心自己已經36歲，這個年紀會不會太晚？

貼文一出後，不少網友都給予打氣，紛紛表示「人生沒有晚字，有上進心的人永遠都不嫌晚，加油祝你成功」、「36還是很年輕，很多人還是願意給機會的」、「有心學都不晚，就怕跟錯老闆」、「還活著，就是體驗人生」、「學到老，做到老，有一門手藝可以自食其力」、「只要肯做永遠不嫌晚」。

此外，也有網友分享自身經驗，回應「我做傳產20年，38歲轉木工，目前已經3年多沒有後悔」、「45歲傳產主管轉職水電材料行送貨司機第六年，水電很缺工，而且會愈來愈缺」、「不會，我41歲在職訓局，準備往水電界發展，一起努力加油」、「不會晚！水電、泥作、油漆、電焊、裝潢、木工缺到一個飛天」、「不會，水電做到50多歲師傅都一堆，而且缺到不行」。