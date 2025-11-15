她收offer反遲疑…就職vs待業到年後？網揭一時期「屎缺最多」

離開一份工作後，你會休息多久，再應徵下一份工作？近日一名女網友分享，自己離職才一段時間，意外錄取新公司，讓她相當猶豫，不知道該馬上報到，還是待業到年後再說？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在 Dcard以「待業到年後VS先去上班」為題，指出自己在9月離職後，休息一個月才開始找工作，沒想到年底職缺非常少，直到某天誤打誤撞參加待業後的第一場面試，隔天竟直接收到錄取通知。

這名女網友進一步說明，目前距離報到日還有一週左右的時間，但新工作的年薪與福利不如前公司，也沒料到年底求職這麼困難，好奇發問「該先硬著頭皮去上班，還是等年後再重新開始？」。

貼文一出後，不少網友都表示「缺錢就先去做看看，覺得這個環境對自己不適合就提離職走人，這樣才能讓自己知道，什麼類型的工作不要碰」、「如果不缺錢，我是建議明年再找工作，現在的Offer趕快先婉拒，畢竟現在入職再離職，妳還要解釋原因」、「不適應離職就好，待業3個月到半年的空窗真的還好」、「如果到年前沒什麼計劃，例如打工換宿、進修等等，我覺得可以先上班耶，年後再找好一點的，不然這幾個月除了休息還能幹嘛？多賺點錢當作是一個跳板就好」。

不過，也有部分網友認為年底這時期的職缺都非優選，「年後，我現在也很抗拒去新的地方，老鳥都很不友善，現在有缺應該都屎缺」、「年底開職缺再加上很快就通知錄取，感覺新工作不太妙的樣子」、「我會年後上工！現在會錄取上的通常都是很缺人或福利氛圍不佳的公司比較多！再者說不定還領不到年終」。