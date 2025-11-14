他不當老師後從事科技業人事 好奇問：離開教育圈的人都去哪？

一名網友近日在論壇稱，自己今年離開教育圈，目前在科技業從事人事，薪水與教師比雖少了1萬，但是可以準時下班，下班後也不用處理上班的事情，好奇其他教師有沒有人也轉職從事不同的行業。

原PO在Dcard以「不當老師後，在從事什麼工作？」為題發文表示，他在今年決定不當教師離開教育圈，現階段於科技業任職人事，薪水雖然與從前差了1萬，不過準時下班後不用處理工作的事務，在工作內容上也還要學習與摸索蠻久的時間。

原PO也好奇，其他教師有沒有人在從事不同的行業，倘若有是什麼工種，適應程度與薪水落差又是如何？

有幾位網友回應自己也是離職教師，「正式老師轉職科技業當工程師了」、「我也是離職教師，現在在讀醫學系」、「轉職當小公司會計助理（38K），事情很多很雜，但一開始上班很輕鬆也可以準時上下班，近期額外多了很多事情要分擔，有回教職的打算，雖然課務也多，但工作事項至少比較固定，薪水也比較高（45K）」、「考司法官、在NGO任職、立法院實習」。

有人則針對教師一職分享轉職觀點，「我至少要薪水可以高於老師，才敢放下！成本太高了」、「我是在當老師前做過很多工作，中文系畢業有修教程，當過行銷企劃、業務、醫院公關，最後因為升遷不如意，回到學校教書。當導師覺得不用勾心鬥角，蠻好的，只是有時候很寂寞」、「正職老師還是比較有保障吧，哪個工作不辛苦，只是我覺得教師培養期太長了，要上岸花太多時間和金錢，又不穩定，成本太高，導致能夠考下去的都是家境比較好的，應該要改回去以前公費制度，只是大幅減少名額，每年幾個公費生就好，剩下的就一般生」。