快訊

陸召日大使要求撤回高市言論 日政府不為所動：對台立場未變

中國對日本怒了？要求日方撤回言論「否則後果自負」

傳統市場怎防買到毒雞蛋？資深菜販教「1招」 用手機秒辨識

工會盼修正 AOR 與航權分配強化勞權 民航局：會研議可行方案

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

先前一名長榮空服員抱病值勤，就醫後病逝，長榮提出請假和考核制度調整，不過法規允許空服員機上休息1小時就可延長工時至20小時，桃園市空服員職業工會14日號召上百人前往民航局抗議提出5大訴求要求重啟修法，並將航空公司違反勞動法納入航權分配評估項目和開罰。對此，民航局回應，本案屬勞工權益，工會針對AOR與航權分配等相關提議，會研議可行方案。

長榮工會今日赴民航局抗議，並表達五大訴求；一、 民航局應儘速召開修法公聽會，全面修正《航空器飛航作業管理規則》與《國際航權分配及包機審查綱要》，強化對航空業勞動條件的監督。二、 105年民航局曾提出修法草案，包含飛時上限、時差保護、休息定義與休息設備等空服員保障，但最終在資方壓力下未完成，導致十年來勞資爭議頻仍、過勞問題加劇。民航局應立即重啟修法，保障機組員不過勞。

三、 現行規定雖明定機組員過勞可不執飛，但因害怕懲處，多數不敢主張。民航局應強化過勞保障，如遇航空公司臨時改班、未給足休假致過勞不執飛者，不得要求請假或施予不利待遇。四、 《國際航權分配及包機審查綱要》中將機組員能量列為審查項目，民航局應從嚴認定。若航空公司未補足人力、休假日不符法定、限制請假等，應視為人力不足，以避免空服員過勞或請假受阻。

五、 航空公司常違反勞基法卻少受民航法制裁，罰則不足以形成壓力。民航局應將經常違反勞基法（如超時、休假、請假等規定）的航空公司列為航權審查的不利項目，並同步依民航法裁罰，才能有效促使航空業守法。

對此，民航局回應，民航局曾於2016年召集AOR修法公聽會，相關修正案歷經8次公聽會之意見交流，因涉及勞動條件部分未能達成共識且與勞動基準法之法條多有競合關係，因此擱置爭議，由國籍航空公司勞資雙方以勞資協議方式(團體協約)運行至今。

民航局表示，本案屬勞工權益，工會針對AOR與航權分配等相關提議，會研議可行方案。

民航局 過勞 空服員
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

空服工會要求民航局召開修法公聽會 落實監管航空業

波音新合約提案近工會訴求 罷工防務勞工將表決

航空障礙燈365天紅光扎眼難入眠 新北議員促改雷達觸發型

美中貿易休戰掀反彈！美工會不爽川普這領域放過中國一馬

相關新聞

工會盼修正 AOR 與航權分配強化勞權 民航局：會研議可行方案

先前一名長榮空服員抱病值勤，就醫後病逝，長榮提出請假和考核制度調整，不過法規允許空服員機上休息1小時就可延長工時至20小...

求職學歷至上？無名校光環照領4萬 專家揭職場現實

台灣職場一直有學歷至上的風氣，不少人認為擁有名校光環才能找到好工作，但也有人憑藉實力打破學歷框架。網友分享自己沒有四大碩...

單日業績未達1萬不能下班？桃園某庇護工場遭爆壓榨身障員工 勞動局介入

桃園某庇護工場今被民代爆料壓榨身心障礙員工，除設定業績門檻、要求員工加班之外，也未依規定安排專業人員從旁協助引導，至少2...

求職被拒又被叫去面試…人資一句話透露「黑暗真相」 他傻眼：臉皮真厚

不少人都有過求職被拒的經驗，若是對方事後來電詢問「要不要再來面試一次」，該不該答應？有網友就接到邀請再次面試的電話，思考後便表示想知道落選理由再決定，沒想到得到一個非常誇張的答案，讓他大呼「臉皮真厚」

職場回鍋很丟臉？網看法兩極 有人反對：混不下去才吃回頭草

離職了還可以回原公司嗎？一名網友在Dcard請益，半年前因為沒有新鮮感離開舊公司，最近卻發現還是原公司好，想知道如果回原公司應徵不同職位會不會很丟臉，或是哪裡不妥，對此網友意見兩極。

本勞加薪可增聘移工 嚴防不誠實申報

「會透過查核勞保資料，避免本勞表面加薪增聘移工，但實際上獎金被扣光的狀況！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。