青年創業vs.中年創業動機大不同！與你想的差很大

普發現金一萬塊，加上國定假日增加，內需消費市場轉趨熱絡，讓不少中年族群興起當老闆的念頭？還有新鮮人剛畢業出社會，馬上面臨居高不下的青年失業率，擔心求職碰壁，乾脆自行創業嗎？yes123求職網「勞工創業夢想調查」結果發現，高達八成八受訪者有創業意願，但中年與青年族群創業動機大不同，中年創業以賺錢導向優先，但青年創業夢則是為了興趣及工時自由。

yes123求職網調查發現，高達八成九「青年勞工」表示，「曾經有過創業夢想」；至於何時開始有創業夢，其中61.6%透露，是在「進入職場前」，等於求學時期萌發念頭；其餘的38.4%指出，是在「進入職場後」。

對於「青年創業」動機，在可複選狀況下，主要有以下這幾點：「做自己有興趣的事」(64.6%)、「自己決定工作時間」(61.4%)、「台灣的薪資水準不合理」(47.5%)，以及「覺得上班族生活苦悶」(35.6%)、「想證明自己的能力」(32.7%)。

其餘想當「青創族」的原因，又分別為：「想賺更多錢」(31.2%)、「覺得工作性質與性格不合」(25.2%)、「自認有當老闆的特質」(21.9%)，以及「怕找不到工作或被裁員」(20.1%)、「老闆或主管太嚴苛」(14.4%)。

除此之外，這當中「有告知」家人創業夢想的，仍占36.4%；只是若對照來看，選擇「沒有告知」的比例較高，達到63.6%。

調查顯示，也有高達86.1%「中年勞工」表示，「曾經有過創業夢想」；至於何時開始有創業夢，其中53.3%透露，是在「中年階段」；其餘的46.7%指出，是在「青年階段」。

對於「中年創業」動機，在可複選狀況下，主要有下列這幾項：「想賺更多錢」(57.8%)、「台灣的薪資水準不合理」(53%)、「自認有當老闆的特質」(43%)，以及「怕找不到工作或被裁員」(39.3%)、「想證明自己的能力」(36.7%)。

其餘「熟齡創業」的原因，又分別為：「做自己有興趣的事」(31.9%)、「自己決定工作時間」(25.1%)、「不滿台灣的加班文化」(21.4%)，以及「覺得上班族生活苦悶」(17.2%)、「覺得工作性質與性格不合」(12.9%)。

除此之外，這當中「有告知」家人中年創業夢想的，則佔了七成六(76.3%)；相形之下，「沒有告知」的比例較低，僅有兩成四(23.7%)。

綜合調查結果更發現，若不分青年或中年，合計有高達八成八(87.9%)的上班族表示，自己「曾經有過創業的夢想」。