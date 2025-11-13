青年創業vs.中年創業動機大不同！與你想的差很大

快訊

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
創業夢是很多上班族的夢想，但是中年族群與青年族群創業動機大不同。圖／本報資料照片
普發現金一萬塊，加上國定假日增加，內需消費市場轉趨熱絡，讓不少中年族群興起當老闆的念頭？還有新鮮人剛畢業出社會，馬上面臨居高不下的青年失業率，擔心求職碰壁，乾脆自行創業嗎？yes123求職網「勞工創業夢想調查」結果發現，高達八成八受訪者有創業意願，但中年與青年族群創業動機大不同，中年創業以賺錢導向優先，但青年創業夢則是為了興趣及工時自由。

yes123求職網調查發現，高達八成九「青年勞工」表示，「曾經有過創業夢想」；至於何時開始有創業夢，其中61.6%透露，是在「進入職場前」，等於求學時期萌發念頭；其餘的38.4%指出，是在「進入職場後」。

對於「青年創業」動機，在可複選狀況下，主要有以下這幾點：「做自己有興趣的事」(64.6%)、「自己決定工作時間」(61.4%)、「台灣的薪資水準不合理」(47.5%)，以及「覺得上班族生活苦悶」(35.6%)、「想證明自己的能力」(32.7%)。

其餘想當「青創族」的原因，又分別為：「想賺更多錢」(31.2%)、「覺得工作性質與性格不合」(25.2%)、「自認有當老闆的特質」(21.9%)，以及「怕找不到工作或被裁員」(20.1%)、「老闆或主管太嚴苛」(14.4%)。

除此之外，這當中「有告知」家人創業夢想的，仍占36.4%；只是若對照來看，選擇「沒有告知」的比例較高，達到63.6%。

調查顯示，也有高達86.1%「中年勞工」表示，「曾經有過創業夢想」；至於何時開始有創業夢，其中53.3%透露，是在「中年階段」；其餘的46.7%指出，是在「青年階段」。

對於「中年創業」動機，在可複選狀況下，主要有下列這幾項：「想賺更多錢」(57.8%)、「台灣的薪資水準不合理」(53%)、「自認有當老闆的特質」(43%)，以及「怕找不到工作或被裁員」(39.3%)、「想證明自己的能力」(36.7%)。

其餘「熟齡創業」的原因，又分別為：「做自己有興趣的事」(31.9%)、「自己決定工作時間」(25.1%)、「不滿台灣的加班文化」(21.4%)，以及「覺得上班族生活苦悶」(17.2%)、「覺得工作性質與性格不合」(12.9%)。

除此之外，這當中「有告知」家人中年創業夢想的，則佔了七成六(76.3%)；相形之下，「沒有告知」的比例較低，僅有兩成四(23.7%)。

綜合調查結果更發現，若不分青年或中年，合計有高達八成八(87.9%)的上班族表示，自己「曾經有過創業的夢想」。

相關新聞

單日業績未達1萬不能下班？桃園某庇護工場遭爆壓榨身障員工 勞動局介入

桃園某庇護工場今被民代爆料壓榨身心障礙員工，除設定業績門檻、要求員工加班之外，也未依規定安排專業人員從旁協助引導，至少2...

求職學歷至上？無名校光環照領4萬 專家揭職場現實

台灣職場一直有學歷至上的風氣，不少人認為擁有名校光環才能找到好工作，但也有人憑藉實力打破學歷框架。網友分享自己沒有四大碩...

求職被拒又被叫去面試…人資一句話透露「黑暗真相」 他傻眼：臉皮真厚

不少人都有過求職被拒的經驗，若是對方事後來電詢問「要不要再來面試一次」，該不該答應？有網友就接到邀請再次面試的電話，思考後便表示想知道落選理由再決定，沒想到得到一個非常誇張的答案，讓他大呼「臉皮真厚」

職場回鍋很丟臉？網看法兩極 有人反對：混不下去才吃回頭草

離職了還可以回原公司嗎？一名網友在Dcard請益，半年前因為沒有新鮮感離開舊公司，最近卻發現還是原公司好，想知道如果回原公司應徵不同職位會不會很丟臉，或是哪裡不妥，對此網友意見兩極。

本勞加薪可增聘移工 嚴防不誠實申報

「會透過查核勞保資料，避免本勞表面加薪增聘移工，但實際上獎金被扣光的狀況！」

影／捷安特勞權爭議遭美制裁 洪申翰：研議強迫勞動指引

立法院社福衛環委員會今天邀請勞動部長洪申翰出席報告業務概況並備詢，會前接受媒體記者聯訪，針對巨大集團旗下捷安特日前因涉強...

