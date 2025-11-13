快訊

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
台灣職場一直有學歷至上的風氣，不少人認為擁有名校光環才能找到好工作。示意圖。圖／本報資料照片
台灣職場一直有學歷至上的風氣，不少人認為擁有名校光環才能找到好工作，但也有人憑藉實力打破學歷框架。網友分享自己沒有四大碩光環，第一份工作仍能月領4萬以上，讓她不解為何職場上還有人如此在意學歷鄙視鏈。

原Po在Dcard發文指出，自己第一份工作就有4萬以上的薪水，吃業績時偶爾能上5萬，但求職路沒有吃到四大碩士的紅利，工作是以學校外的專案經驗爭取來的，看到學歷鄙視鏈、歧視的經驗分享，感覺很不可思議。

貼文發布後引來不少網友回應，有網友認為這是「倖存者偏差」，並指出「四大電類，起薪很容易6到7萬，學歷不一定重要，但科系肯定很重要」，也有網友分享自己的經驗，「確實以前大學唸學店沒人相信」，還有網友觀察到職場現象，「我看那群老長官很喜歡噴人學歷」。

面試心得分享平台《面試趣》指出，近年確實有學歷貶值的現象，但客觀來說，學歷必然影響起薪。根據平台「校友中心」的統計數據，平均薪資最高的學校是陽明交大，私立學校薪資相對較低。

《面試趣》也強調，學歷影響的只是出社會前三年的起薪，之後的職場賽道看的就是能力。即使起跑點不同，後續的職涯發展仍取決於個人的專業表現和實力，而非學歷光環。

職場 面試 求職
求職學歷至上？無名校光環照領4萬 專家揭職場現實

