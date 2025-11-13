快訊

單日業績未達1萬不能下班？桃園某庇護工場遭爆壓榨身障員工 勞動局介入

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園庇護工場今被民代爆料壓榨身心障礙員工，除設定業績門檻、要求員工加班之外，也未依規定安排專業人員從旁協助引導，至少2人受害；桃園勞動局允追究業者責任，若情節嚴重，撤銷該庇護工場資格。

國民黨桃園市議員張碩芳指出，桃園某庇護工場本身沒有生產線，店內販售糕餅都是從其他地方批來賣，不知情的人會以為是店內身心障礙員工做的產品。該工場不僅要身心障礙員工到離店數公里遠的人潮聚集地兜售商品，也未依規定安排專業人員陪同，還超過一般工作時數，單日業績未達1萬元不能回家，只能睡公司地板，實在惡劣。

張碩芳表示，庇護工場是提供身心障礙者保護性工作環境的場所，目的在訓練他們未來有機會進入一般工作環境的職能，現在卻有庇護工場一方面領政府補助資源、一方面壓榨他們，然後利用社會大眾的憐憫心販賣商品營利。市府應加強庇護工場查核機制，避免保護場所變成加害場所。

桃園市勞動局初步調查該庇護工場未定銷售業績門檻，詢問員工家人也無不能回家情形，但員工確實有加班情形，且業者拿不出完整出勤紀錄表，已限業者3天內提供資料。

勞動局指出，指派身心障礙員工到活動會場兜售商品屬外展行銷商業模式，不算違法，但依照桃園市庇護員工勞動契約，員工工作時時須有專業人員從旁協助及指導。該工場10月中、下旬派員工到桃園藝文園區兜售商品時，身邊沒有其他人，明顯違規。

單日業績未達1萬不能下班？桃園某庇護工場遭爆壓榨身障員工 勞動局介入

