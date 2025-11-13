求職被拒又被叫去面試…人資一句話透露「黑暗真相」 他傻眼：臉皮真厚

不少人都有過求職被拒的經驗，若是對方事後來電詢問「要不要再來面試一次」，該不該答應？有網友就接到邀請再次面試的電話，思考後便表示想知道落選理由再決定，沒想到得到一個非常誇張的答案，讓他大呼「臉皮真厚」，簡直不敢相信是人類會說的話，甚至因此得知背後的黑暗真相。

近日一位日本網友在X發文抱怨，一間曾打槍他求職的公司來電聯絡，希望他能再去面試一次，為了不浪費彼此的時間，他提出「希望知道之前為什麼會被刷掉」的要求，結果對方竟告訴他「我也不知道為什麼，這次只是聯絡之前有來應徵的人而已」，讓他忍不住大罵「太不要臉了」。

該網友表示，仔細想想，對方的徵才條件與上次相同，推測可能是上批入職的員工裡有人辭職，為了補缺和省下徵人費用，就直接把之前收到的舊履歷翻出來聯絡。然而對求職者來說，存在著「曾被拒絕」這樣無法抹滅的狀況，這間公司卻若無其事地來電聯絡，連句簡單解釋也沒有，那種不在乎的態度完全透過電話傳達過來。

他無奈地說，這樣也解開了對方「不錄取卻沒有退回附有照片的履歷表」之謎，原來不是想留著他的照片，而是把他存在抽屜裡，當成備胎、隨時可以用來補充人力的新人。

文章發出後引發熱議，觀看次數逾1500萬次，許多人留下安慰與鼓勵，也有人分享過往相似的經驗。原PO不好意思地表示「沒想到隨口抱怨竟能得到大家回應，非常感謝各位關心」，也發現被如此對待的不只自己一人，希望經由此事發酵，能讓各公司組識的人資看到並思考，如何進一步改善對落選者的待遇。