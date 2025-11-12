快訊

鳳凰颱風將登陸！今晚至明晨2地仍有豪雨 下周迎「入秋最強冷空氣」

全台雨下不停？鳳凰颱風將登陸 氣象粉專曝降雨熱區換「這裡」

8旬老母悶殺腦癱兒被判2年半 跨界代表喊話賴總統「特赦老媽媽」

企業聘用中高齡只擔心薪水高 104調查:中高齡就業其實最在意地點

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣邁入超高齡社會，勞動力版圖也正全面重塑。104高年級最新發布《2025超高齡社會企業人才永續的新思維白皮書》，2025年企業友善中高齡職缺僅28%，企業普遍認為聘僱中高齡的最大難題是「薪資過高」，並擔心標示歡迎中高齡會影響年輕人應徵意願。但實際上，中高齡求職者最在意的是「地點便利」，且93.7%年輕人正向中立看待標示「歡迎中高齡」的企業，企業可能錯估求職者心聲而錯失中高齡人才。

104高年級總經理吳麗雪強調，「中高齡友善不是標籤，而是加分」，企業應從「人才永續」的角度重新審視中高齡人才的角色與價值，創造下一階段的成長與競爭力。

國發會預計2037年，45到64歲人口比率將突破五成，中高齡族群將正式成為職場主力。104人力銀行旗下104高年級最新發布《2025超高齡社會企業人才永續的新思維白皮書》，標示歡迎中高齡、或曾經面試邀約45歲以上求職者的企業，從2024年的49%、提升到2025年的54%；但友善中高齡的職缺，僅從2024年的24%、提升到2025年28%，仍不到3成；僅33%企業，會在招募資訊公開說明「歡迎中高齡與二度就業」。

104高年級總經理吳麗雪指出，當中高齡朋友求職，鮮少看見企業標註「歡迎中高齡」的字眼，容易讓中高齡人才誤以為自己被排除在外，企業也可能因此和優質的中高齡朋友擦身而過。

根據104人力銀行大數據，近三年整體供需比平均僅0.47，代表每筆工作機會只分0.47位求職者、不到一位。為何企業聘僱中高齡意願仍低？根據《2025超高齡社會企業人才永續的新思維白皮書》，42%企業認為中高齡求職者會提出較高的薪資、35.6%企業認為職務內容不適合中高齡、15.2%認為公司形象以年輕人為主。實際詢問中高齡求職者，51.9%考量工作地點、占比最高，34.6%考量薪資，31.2%考量工作與生活平衡，顯示「地點便利」與「生活彈性」也是中高齡求職的重要參考，薪資並非唯一指標。

《2025超高齡社會企業人才永續的新思維白皮書》指出，40%企業擔心獲得「友善中高齡認證」，或職缺頁上標示「歡迎中高齡」，可能影響年輕人應徵意願，不過，93.7%的40歲以下年輕人對於友善中高齡企業持正向或中立態度，其中，32.2%聚焦工作內容與待遇，並有30.8%對企業印象加分，30.7%直接提高應徵意願，以實際行動，想進入多元友善、有包容力的企業。

聘僱中高齡也對企業帶來實質幫助，根據104人力銀行《2025人資F.B.I報告》，僅招募40歲以下求職者的企業，平均花71.8天才能找到員工，但同時招募40歲以上求職者的企業，招募天數可縮短到52天、縮短約20天，時效提升28%。

