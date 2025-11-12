職場回鍋很丟臉？網看法兩極 有人反對：混不下去才吃回頭草

離職了還可以回原公司嗎？一名網友在Dcard請益，半年前因為沒有新鮮感離開舊公司，最近卻發現還是原公司好，想知道如果回原公司應徵不同職位會不會很丟臉，或是哪裡不妥，對此網友意見兩極。

原PO離開原本的公司約半年，當初會離職並不是跟主管、同事處不來，只是工作崗位偏靜態，做了四年讓他有些職業倦怠才選擇換跑道。然而離開後發現，還是原公司福利跟制度比較好，想知道如果回去應徵其他職位會不會很丟臉？他並補充前主管有說想回去可以私下講。

貼文下方網友看法不同，不少人認為可以試試看，「厚臉皮一點，如果對工作沒有不滿，而且也沒有交惡的話，主管都這麼說就代表可以問看看」、「不會丟臉！離職的時候沒有撕破臉的話，回去大家其實也會滿開心的」、「（我）之前是原公司當行政助理，被各種踐踏羞辱，去外面混一圈後回來當上法務，超級爽」、「反正就問，不行就當作沒這回事，至於丟不丟臉看人」。

但也有人反對，「很丟臉呀，吃回頭草…除非是更高的職等，不然短期內回鍋，負面聯想是外面混不下去才吃回頭草」、「回鍋就是會被講閒話」、「回去就是證明你在外面混不下去，短期內升職加薪基本上就沒你的事了」、「不要回去！看不看得起你，有時說話的眼神跟表情自己就知道了」。