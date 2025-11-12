快訊

獨／了解藍營國防預算立場 AIT處長谷立言拜會鄭麗文

宜蘭大淹水護理師急上班救人 老爸推竹筏「連人帶機車」護送女兒出勤

新壽解約議會過了！輝達是否來台設分公司 李四川這樣說

職場回鍋很丟臉？網看法兩極 有人反對：混不下去才吃回頭草

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友請益回鍋舊公司會不會很丟臉。 示意圖／ingimage
一名網友請益回鍋舊公司會不會很丟臉。 示意圖／ingimage

離職了還可以回原公司嗎？一名網友在Dcard請益，半年前因為沒有新鮮感離開舊公司，最近卻發現還是原公司好，想知道如果回原公司應徵不同職位會不會很丟臉，或是哪裡不妥，對此網友意見兩極。

原PO離開原本的公司約半年，當初會離職並不是跟主管、同事處不來，只是工作崗位偏靜態，做了四年讓他有些職業倦怠才選擇換跑道。然而離開後發現，還是原公司福利跟制度比較好，想知道如果回去應徵其他職位會不會很丟臉？他並補充前主管有說想回去可以私下講。

貼文下方網友看法不同，不少人認為可以試試看，「厚臉皮一點，如果對工作沒有不滿，而且也沒有交惡的話，主管都這麼說就代表可以問看看」、「不會丟臉！離職的時候沒有撕破臉的話，回去大家其實也會滿開心的」、「（我）之前是原公司當行政助理，被各種踐踏羞辱，去外面混一圈後回來當上法務，超級爽」、「反正就問，不行就當作沒這回事，至於丟不丟臉看人」。

但也有人反對，「很丟臉呀，吃回頭草…除非是更高的職等，不然短期內回鍋，負面聯想是外面混不下去才吃回頭草」、「回鍋就是會被講閒話」、「回去就是證明你在外面混不下去，短期內升職加薪基本上就沒你的事了」、「不要回去！看不看得起你，有時說話的眼神跟表情自己就知道了」。

職場 離職
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台東市衛生所整修完工...縣府宣布醫護加薪升等 打造更舒適醫療環境

本勞加薪可增聘移工 嚴防不誠實申報

吳宗憲要粿粿、王子不必掙扎直接賠款 人設死亡沒有3、5年回不來了

圖靈獎得主 Meta首席AI科學家勒昆傳將離職自立門戶

相關新聞

職場回鍋很丟臉？網看法兩極 有人反對：混不下去才吃回頭草

離職了還可以回原公司嗎？一名網友在Dcard請益，半年前因為沒有新鮮感離開舊公司，最近卻發現還是原公司好，想知道如果回原公司應徵不同職位會不會很丟臉，或是哪裡不妥，對此網友意見兩極。

本勞加薪可增聘移工 嚴防不誠實申報

「會透過查核勞保資料，避免本勞表面加薪增聘移工，但實際上獎金被扣光的狀況！」

影／捷安特勞權爭議遭美制裁 洪申翰：研議強迫勞動指引

立法院社福衛環委員會今天邀請勞動部長洪申翰出席報告業務概況並備詢，會前接受媒體記者聯訪，針對巨大集團旗下捷安特日前因涉強...

勞工病假權修法也是「表面工夫」？勞動部長洪申翰：會有專案性勞檢

長榮航空一名空服員抱病執勤，返台住院後不幸離世，引發外界關注勞工病假保障權。勞動部周一邀集30個全國性工會、雇主團體舉行...

冷氣安裝工墜落頻傳 洪申翰：年底提指引防職災

冷氣安裝工人在安裝冷氣時墜落死亡事件頻傳，勞動部長洪申翰今天說，將於19日邀請冷氣相關公協會討論、訂定指引，年底將提出相...

健保改革掀民怨 月薪5萬上班族怒吼：剝奪感超重

衛福部研議調整健保補充保費制度，擬將利息、股利及租金納入年度結算，引發不少民眾強烈反彈。對此，一名網友分享，自己只是普通上班族，卻覺得剝奪感越來越重，眼見政府準備從股利中補健保，讓他認為負擔最終仍落在小資族身上。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。