快訊

馬太鞍溪暴漲…水流入明利村水大難封 全力防堵漫淹面積北擴

暴雨水淹1樓高…宜蘭蘇澳2車拋錨路中 慘被AAV7突擊車輾壓成廢鐵

懶人包／亂丟最高罰6千！舊行動電源回收賺400 加碼獎勵、兌換地點一次看

冷氣安裝工頻傳墜落亡 勞動部年底提防災指引

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

冷氣安裝工人頻傳墜落死亡事件，2025年僅下半年就有4起墜落死亡事件，目前僅新北、桃園定訂冷氣安裝指引，中央仍未訂定。對此，勞動部長洪申翰表示，預計19日邀請冷氣相關公協會討論、訂定指引，年底提出相關指引及整體防災策略。

洪申翰12日赴立法院社福衛環委員會出席報告業務概況並備詢。

立委王育敏關心冷氣安裝工人墜落事件頻傳，她指出，今年下半年已連續4起冷氣安裝工人墜落死亡，統計從2020年累積至今已達17人。她詢問，勞動部是否針對個案進行分析？

勞動部職安署長林毓堂表示，冷氣安裝屬於墜落傷害，主要原因是舊建築當初蓋的時候，沒有考慮冷氣安裝的路徑，並且冷氣安裝師傅也不知如何防範危害。目前希望藉由邀請冷氣製造商、通路商及職業工會等，一起討論訂定作業指引。

王育敏質疑，勞動部職安署對於防止墜落職災，特別是冷氣安裝職災，沒有積極防阻。目前只有新北、桃園地方政府訂定冷氣裝修安全作業指引，但中央政府卻沒有訂定一整套指引，即使有指引也沒有強制力。

洪申翰說，安裝冷氣墜落職災，和其他職災有很大的不同。在危害預防上，現行法規不是沒有規範，但現場作業人員，非常需要針對工程上、安裝時如何執行，獲得一套能夠照著做的指引。實務上，一般的勞檢員很難進入民宅。

洪申翰指出，相關人士想知道實際執行及作法，因應這樣的需求，勞動部預計在今年底，提出一套整體的職安與職災的減災計畫，其中也包括家電安裝業者，該計畫並非單純的指引，也評估如何提高強制力，具有一定的規範效力。下周三19日，將找相關工協會共同討論。

冷氣 勞動部 職災
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

本勞加薪可增聘移工 嚴防不誠實申報

影／捷安特勞權爭議遭美制裁 洪申翰：研議強迫勞動指引

勞工病假權修法也是「表面工夫」？勞動部長洪申翰：會有專案性勞檢

外送員專法將提政院版草案 洪申翰：最後彙整中

相關新聞

本勞加薪可增聘移工 嚴防不誠實申報

「會透過查核勞保資料，避免本勞表面加薪增聘移工，但實際上獎金被扣光的狀況！」

影／捷安特勞權爭議遭美制裁 洪申翰：研議強迫勞動指引

立法院社福衛環委員會今天邀請勞動部長洪申翰出席報告業務概況並備詢，會前接受媒體記者聯訪，針對巨大集團旗下捷安特日前因涉強...

勞工病假權修法也是「表面工夫」？勞動部長洪申翰：會有專案性勞檢

長榮航空一名空服員抱病執勤，返台住院後不幸離世，引發外界關注勞工病假保障權。勞動部周一邀集30個全國性工會、雇主團體舉行...

冷氣安裝工墜落頻傳 洪申翰：年底提指引防職災

冷氣安裝工人在安裝冷氣時墜落死亡事件頻傳，勞動部長洪申翰今天說，將於19日邀請冷氣相關公協會討論、訂定指引，年底將提出相...

健保改革掀民怨 月薪5萬上班族怒吼：剝奪感超重

衛福部研議調整健保補充保費制度，擬將利息、股利及租金納入年度結算，引發不少民眾強烈反彈。對此，一名網友分享，自己只是普通上班族，卻覺得剝奪感越來越重，眼見政府準備從股利中補健保，讓他認為負擔最終仍落在小資族身上。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

全體受雇者均薪4.8萬 薪資中位數3.8萬

各行業薪水多比去年多！主計總處10日公布最新薪資統計，全體受雇員工平均薪水48110元，年增3.19%，經常性…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。