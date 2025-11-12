冷氣安裝工頻傳墜落亡 勞動部年底提防災指引

冷氣安裝工人頻傳墜落死亡事件，2025年僅下半年就有4起墜落死亡事件，目前僅新北、桃園定訂冷氣安裝指引，中央仍未訂定。對此，勞動部長洪申翰表示，預計19日邀請冷氣相關公協會討論、訂定指引，年底提出相關指引及整體防災策略。

洪申翰12日赴立法院社福衛環委員會出席報告業務概況並備詢。

立委王育敏關心冷氣安裝工人墜落事件頻傳，她指出，今年下半年已連續4起冷氣安裝工人墜落死亡，統計從2020年累積至今已達17人。她詢問，勞動部是否針對個案進行分析？

勞動部職安署長林毓堂表示，冷氣安裝屬於墜落傷害，主要原因是舊建築當初蓋的時候，沒有考慮冷氣安裝的路徑，並且冷氣安裝師傅也不知如何防範危害。目前希望藉由邀請冷氣製造商、通路商及職業工會等，一起討論訂定作業指引。

王育敏質疑，勞動部職安署對於防止墜落職災，特別是冷氣安裝職災，沒有積極防阻。目前只有新北、桃園地方政府訂定冷氣裝修安全作業指引，但中央政府卻沒有訂定一整套指引，即使有指引也沒有強制力。

洪申翰說，安裝冷氣墜落職災，和其他職災有很大的不同。在危害預防上，現行法規不是沒有規範，但現場作業人員，非常需要針對工程上、安裝時如何執行，獲得一套能夠照著做的指引。實務上，一般的勞檢員很難進入民宅。

洪申翰指出，相關人士想知道實際執行及作法，因應這樣的需求，勞動部預計在今年底，提出一套整體的職安與職災的減災計畫，其中也包括家電安裝業者，該計畫並非單純的指引，也評估如何提高強制力，具有一定的規範效力。下周三19日，將找相關工協會共同討論。