仲介聘外籍看護工遇假履歷 勞動部全面檢討評鑑指標

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

立委涂權吉質詢時提及，有雇主透過仲介聘僱外籍看護工，遭遇到履歷造假，並且這名仲介還是勞動部評鑑A級。勞動部強調，提供正確履歷是基本法遵，針對外界認為現行指標無法實際分出良莠，勞動部勞動力發展署目前正針對仲介評鑑指標全面檢討。

洪申翰12日赴立法院社福衛環委員會出席報告業務概況並備詢。

涂權吉表示，他接獲民眾陳情，有雇主透過仲介聘僱長照外看，實際聘用後發現移工能力很差，該名移工承認照顧經驗是印尼仲介方偽造。後續協調賠償損失，我方仲介稱是轉達印尼仲介方的履歷，沒有能力核實，僅同意退回仲介費。

涂權吉提到，後續經過瞭解，這間仲介公司在勞動部評鑑中，5年都是A級，更有2年是績優免評，其中顧客服務中更是拿到滿分。他質疑，評鑑指標中，沒有要求仲介必須查核移工履歷、提供正確訊息，遇到履歷編造不實等損失由誰負責？

勞動部勞動力發展署長黃齡玉說明，依照「就服法」規定，仲介如果提供不實資料可以處罰，採行政處罰或視情況處以停業、廢止。個案交由地方政府查察，如果資料提供不實，會有後續處分。

至於雇主損失的部分，黃齡玉指出，這屬於民事契約，雇主可以向勞工求償。上述這些都是基本法遵，有立委認為現行指標無法實際分出良莠，勞動力發展署目前正針對仲介評鑑指標全面檢討。

勞動部 履歷 移工
