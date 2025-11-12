本勞加薪可增聘移工 嚴防不誠實申報

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
勞動部長洪申翰12日到立法院進行業務報告。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
「會透過查核勞保資料，避免本勞表面加薪增聘移工，但實際上獎金被扣光的狀況！」白委陳昭姿12日詢問勞動部部長洪申翰，如何確保本勞加到薪的時候，洪申翰如此回答。另外，由於巨大公司曾傳出勞動條件不合國際標準，被美國扣押產品的狀況，洪申翰也承諾，會盤點法規是否需要調整。

強化查核避免造假

勞動部長洪申翰12日前往立法院進行業務報告，民眾黨立委陳昭姿質詢時指出，政府現在推動「跨國勞動力精進方案」，若幫1位本勞加薪2千，就可以增聘1位外籍移工，但企業有可能透過減少績效獎金等方式，假加薪換取更多移工人力，洪申翰表示，若有企業出現類似狀況，可透過勞保資料查核，違規就會取消方案，不得增聘移工。

陳昭姿質疑，相關方案還希望放寬外國技術人力留台，讓資深移工可長期留在台灣，如目前資深移工僅5萬人，僅占移工4.5%，不到10%的轉換率，要如何留下人才？洪申翰回應說，也要兼顧移工需求較少的中小企業狀況，目前勞動部也努力提高留用比例，未來可變成中階技術人力，就不受工作年限的限制。

針對近日巨大違反國際勞動標準，陳昭姿指出，台灣法規允許移工自行負擔仲介費，但國際趨勢是希望100%免負擔，顯示台灣勞動法制恐跟不上國際，要如何協助企業？洪申翰表示，目前有跟經濟部合作進行輔導，未來也會盤點相關法規，還有增加跨國直聘，避免仲介剝削的狀況。

強化青年就業宣傳

國民黨立委陳菁徽則質疑，勞動部支持青年就業的計畫，最高可領4.8萬元補助，但目前僅有約5千人申請，但我國青年失業人數約17.7萬人，代表僅有3%青年受惠，但其實青年知道相關方案後，申請的意願是很高的，希望勞動部可以檢討宣傳，多透過網路等方式讓年輕人了解。

移工 洪申翰 勞動部
