勞工病假權修法也是「表面工夫」？勞動部長洪申翰：會有專案性勞檢

長榮航空一名空服員抱病執勤，返台住院後不幸離世，引發外界關注勞工病假保障權。勞動部周一邀集30個全國性工會、雇主團體舉行「研議保障勞工病假權會議」，研議如何透過修法改善勞工不敢請病假的企業文化。勞動部長洪申翰今赴立院業務報告，立委林月琴質詢時擔心空有法規卻無法確實執行是「表面工夫」，洪申翰表示，制度修正後，也會有專案性的勞檢，讓企業能確實執行。

林月琴質詢時表示，許多勞工反映，即使有法的保障，雇主有沒有遵守法律、有沒有有效的內部外部申訴機制更重要，希望勞動部能夠落實申訴機制與增加勞檢強度，「不要只做表面功夫」，還要盡快啟動企業的調查。對此洪申翰表示，制度修正後，也會有專案性的勞檢，讓企業能確實執行。