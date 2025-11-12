快訊

不只簽證費！日本為抑制觀光公害 研議將出境稅調至3000日圓以上

15年淹兩次成噩夢！蘇澳數千戶泡在水裡怒問「分洪道在哪裡」

LINE免費貼圖6款！《魔法壞女巫》超Q用半年、購物失心瘋者專用圖案在這

冷氣安裝工墜落頻傳 洪申翰：年底提指引防職災

中央社／ 台北12日電
勞動部長洪申翰12日在立法院表示，將提出指引協助企業辨識強迫勞動行為、評估相關風險等，希望能協助企業建立一套可執行的管理架構，來進行勞動人權風險評估或預防、降低強迫勞動風險。中央社
勞動部長洪申翰12日在立法院表示，將提出指引協助企業辨識強迫勞動行為、評估相關風險等，希望能協助企業建立一套可執行的管理架構，來進行勞動人權風險評估或預防、降低強迫勞動風險。中央社

冷氣安裝工人在安裝冷氣時墜落死亡事件頻傳，勞動部洪申翰今天說，將於19日邀請冷氣相關公協會討論、訂定指引，年底將提出相關指引及整體職災減災策略防範。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請洪申翰列席報告業務概況，並備質詢，國民黨立委王育敏關心冷氣安裝工人墜落事件頻傳等議題。

王育敏指出，今年下半年已連續4起冷氣安裝工人墜落死亡，統計從2020年累積至今已達17人，勞動部是否針對個案進行分析。

勞動部職業安全衛生署長林毓堂說，冷氣安裝屬於墜落傷害，主要原因是舊有建築物當初蓋的時候沒有考慮冷氣安裝的路徑，職安署每年有宣導及講習，觀察起來是冷氣安裝師傅不知如何防範危害。

林毓堂表示，目前希望藉由邀請冷氣製造商、通路商及職業工會等，一起討論訂定作業指引。

王育敏指出，相關指引包含新北及桃園地方政府都已經訂定，中央政府則沒有，就算訂定指引也無強制力。

洪申翰表示，安裝冷氣墜落職災和其他職災有很大不同，其實在危害預防上，現行法規不是沒有規範，只是相關人士想知道實際執行及作法，勞動部預計今年底就會提出指引，19日邀相關公協會討論。

洪申翰強調，這部分必須與相關團體合作，也將同時討論提高強制性的作法等。

冷氣 勞動部 洪申翰
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

外送員專法將提政院版草案 洪申翰：最後彙整中

1名小孩就能聘請外籍幫傭？洪申翰：整體評估中

影／職災案例影片宣導 洪申翰：風險不應由勞工或家家屬承擔

薪資透明化助漲薪 洪申翰：揭露門檻4萬元研議機制性調高

相關新聞

影／捷安特勞權爭議遭美制裁 洪申翰：研議強迫勞動指引

立法院社福衛環委員會今天邀請勞動部長洪申翰出席報告業務概況並備詢，會前接受媒體記者聯訪，針對巨大集團旗下捷安特日前因涉強...

勞工病假權修法也是「表面工夫」？勞動部長洪申翰：會有專案性勞檢

長榮航空一名空服員抱病執勤，返台住院後不幸離世，引發外界關注勞工病假保障權。勞動部周一邀集30個全國性工會、雇主團體舉行...

冷氣安裝工墜落頻傳 洪申翰：年底提指引防職災

冷氣安裝工人在安裝冷氣時墜落死亡事件頻傳，勞動部長洪申翰今天說，將於19日邀請冷氣相關公協會討論、訂定指引，年底將提出相...

健保改革掀民怨 月薪5萬上班族怒吼：剝奪感超重

衛福部研議調整健保補充保費制度，擬將利息、股利及租金納入年度結算，引發不少民眾強烈反彈。對此，一名網友分享，自己只是普通上班族，卻覺得剝奪感越來越重，眼見政府準備從股利中補健保，讓他認為負擔最終仍落在小資族身上。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

全體受雇者均薪4.8萬 薪資中位數3.8萬

各行業薪水多比去年多！主計總處10日公布最新薪資統計，全體受雇員工平均薪水48110元，年增3.19%，經常性…

病假權法制化 勞團籲列入企業ESG

長榮空服員之死，引發外界關注勞工病假保障權。勞動部昨舉行研議保障勞工病假權會議，與會勞團代表建議，將友善請假制度列入企業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。