全體受雇者均薪4.8萬 薪資中位數3.8萬

各行業薪水多比去年多！主計總處10日公布最新薪資統計，全體受雇員工平均薪水48110元，年增3.19%，經常性薪資中位數為38632元，也年增3.56%。其中，批發及零售業年增3.57%、製造業年增3.51%、營建工程業亦年增3.42%。不過網民看到主計總處公布的數據，大多都表示「無感」、「抱歉拖累平均」。

本國勞工均薪5萬

主計總處10日發布統計資料指出，9月全體受僱員工經常性薪資平均數為48110 元，月增 0.07%，年增 3.19%；獎金及加班費等非經常性薪資9342元，合計後總薪資平均數為57452元，月減6.78%，年增1.85%。經常性薪資中位數為38632元，月增0.36%，年增3.56%。

若以本國勞工來看，9 月工業及服務業本國籍全時受僱員工經常性薪資平均數為 50908 元，月增0.10%，年增3.24%；獎金及加班費等非經常性薪資9952元，合計後總薪資平均數為60860元，月減6.64%，年增1.78%。經常性薪資中位數為40018元，月增0.12%，年增3.61%。

電子零組件成長8.95%

觀察1至9月各行業受僱員工經常性薪資中位數，住宿及餐飲業、支援服務業因非典型僱用員工占比較高，經常性薪資中位數相對較低，分別為31563元與32653元；受僱員工人數較多之製造業為36665元，其中電子零組件製造業為46838元；至出版影音及資通訊業53384元、金融及保險業57,22元，則相對較高。

另外，各行業的1至9月經常性薪資平均數多較上年成長，其中批發及零售業年增3.57%、製造業年增3.51%、營建工程業亦年增3.42%。累計總薪資平均數部分，製造業因年節獎金及績效獎金發放較多，年增5.67%，其中電子零組件製造業增加8.95%。

