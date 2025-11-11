快訊

三星Galaxy S26發表會不延後爆「明年2月準時開賣」！手機處理器意外曝光

寶佳少東林家宏鐵了心搶中工經營權 戰線擴至中石化？

鳳凰颱風竟有主題曲！台語「轟轟轟」太魔性 網友狂cue舒華

聽新聞
0:00 / 0:00

全體受雇者均薪4.8萬 薪資中位數3.8萬

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
主計總處10日公布薪資統計，全體受雇員工均薪4.8萬，薪資中位數3.8萬。（中央社示意圖）
主計總處10日公布薪資統計，全體受雇員工均薪4.8萬，薪資中位數3.8萬。（中央社示意圖）

各行業薪水多比去年多！主計總處10日公布最新薪資統計，全體受雇員工平均薪水48110元，年增3.19%，經常性薪資中位數為38632元，也年增3.56%。其中，批發及零售業年增3.57%、製造業年增3.51%、營建工程業亦年增3.42%。不過網民看到主計總處公布的數據，大多都表示「無感」、「抱歉拖累平均」。

本國勞工均薪5萬

主計總處10日發布統計資料指出，9月全體受僱員工經常性薪資平均數為48110 元，月增 0.07%，年增 3.19%；獎金及加班費等非經常性薪資9342元，合計後總薪資平均數為57452元，月減6.78%，年增1.85%。經常性薪資中位數為38632元，月增0.36%，年增3.56%。

若以本國勞工來看，9 月工業及服務業本國籍全時受僱員工經常性薪資平均數為 50908 元，月增0.10%，年增3.24%；獎金及加班費等非經常性薪資9952元，合計後總薪資平均數為60860元，月減6.64%，年增1.78%。經常性薪資中位數為40018元，月增0.12%，年增3.61%。

電子零組件成長8.95%

觀察1至9月各行業受僱員工經常性薪資中位數，住宿及餐飲業、支援服務業因非典型僱用員工占比較高，經常性薪資中位數相對較低，分別為31563元與32653元；受僱員工人數較多之製造業為36665元，其中電子零組件製造業為46838元；至出版影音及資通訊業53384元、金融及保險業57,22元，則相對較高。

另外，各行業的1至9月經常性薪資平均數多較上年成長，其中批發及零售業年增3.57%、製造業年增3.51%、營建工程業亦年增3.42%。累計總薪資平均數部分，製造業因年節獎金及績效獎金發放較多，年增5.67%，其中電子零組件製造業增加8.95%。

【更多精采內容，詳見

×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

115學年大學新生額增2.2% AI資通訊擴充額減4%

近七成員工薪資 低於平均

今年還沒結束已24個颱風 賈新興：7月和9月都比氣候平均數多

主計總處：9月失業率3.38% 失業人數少8千人

相關新聞

全體受雇者均薪4.8萬 薪資中位數3.8萬

各行業薪水多比去年多！主計總處10日公布最新薪資統計，全體受雇員工平均薪水48110元，年增3.19%，經常性…

病假權法制化 勞團籲列入企業ESG

長榮空服員之死，引發外界關注勞工病假保障權。勞動部昨舉行研議保障勞工病假權會議，與會勞團代表建議，將友善請假制度列入企業...

勞動部舉辦病假權協商會議 勞團建議：「友善請假」列企業ESG揭露內容

長榮航空一名空服員抱病執勤，返台住院後不幸離世，引發外界關注勞工病假保障權，勞動部今天邀集全國性工會、雇主團體舉行「研議...

職場兩樣情 海外吹裁員風 台灣AI職缺7個月翻倍成長

近來美國企業出現一波「瘦身潮」，根據外媒報導，這很可能與許多企業開始重視AI發展，將資源轉投入人工智慧（AI）領域有關。...

該跳槽嗎？她掌管「一人公司」所有職務 網建議兩極

這種公司你會待下去嗎？一名女網友在Dcard透露，自己在一間「一人公司」上班，月薪35K，公司組成只有她和富二代老闆，因此她得包辦公司所有行政項目，偶爾還要忍受老闆的怪脾氣，不過好處就是上班可以摸魚，也能準時下班，薪水也不用擔心發不出來。

薪資透明讓員工更有動力？ 過來人搖頭：會有扯不清的災難

一般人會特別避免過問同事薪資，以免不必要的尷尬，一名網友在Dcard發文以「總覺得薪資保密是一件很怪的事」為題，認為如果將大家的薪資變得透明，也許更能激勵新進員工待下去，對此許多職場老鳥搖頭「這幾年大調薪後是，剛畢業新人薪資，比來五年的還高」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。