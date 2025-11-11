快訊

健保改革掀民怨 月薪5萬上班族怒吼：剝奪感超重

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己只是普通上班族，卻覺得剝奪感越來越重，眼見政府準備從股利中補健保，讓他認為負擔最終仍落在小資族身上。示意圖／Ingimage
一名網友分享，自己只是普通上班族，卻覺得剝奪感越來越重，眼見政府準備從股利中補健保,讓他認為負擔最終仍落在小資族身上。示意圖／Ingimage

衛福部研議調整健保補充保費制度，擬將利息、股利及租金納入年度結算，引發不少民眾強烈反彈。對此，一名網友分享，自己只是普通上班族，卻覺得剝奪感越來越重，眼見政府準備從股利中補健保，讓他認為負擔最終仍落在小資族身上。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「這幾年普通上班族剝奪感超重」為題，指出一般上班族月薪僅4-5萬元，只能每月小額投資0050累積資產，完全不敢想要買房或結婚生子。如今健保財務吃緊，政府卻選擇向有微薄投資收益的小資族開刀，而非針對擁有多間房產或龐大資產地主、建商加強課稅，讓他直呼「不去抓那些違法違規逃稅的，反而來動我們這些努力上班的小資族」。

貼文一出後，引起不少人共鳴，紛紛表示「真的，覺得努力也不會有什麼不同，常常覺得很無力」、「不只這幾年吧？一直以來都是這樣，反正早躺平了」、「真的，買ETF就是看股息，漲得也不多，有些還買到高點」、「一堆人不努力，還要我這個小資族救濟」、「這次健保真的不合理，股價跌的話政府要退稅嗎」、「當我們上班族是什麼賤畜嗎」、「我看到這個新聞傻眼到吐」。

還有其他網友回應，「健保制度要改比較好，加上房東跟店家要課稅」、「健保改成使用者付費最公平啦，要用就付錢不是天經地義」、「健保可以漲，但先處理那些一年掛號400次的人吧」、「真正的有錢人都不用為了健保而多付錢，反而是窮人要多付錢」。

