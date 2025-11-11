勞動部：颱風天若出勤 雇主應提供通勤協助

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

鳳凰颱風來襲，11日部分縣市政府停班停課。勞動部提醒，《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點》明訂天然災害發生時，勞工應以不出勤為原則，如確需要勞工出勤，雇主應提供勞工通勤協助；若有搭乘計程車之必要時，雇主應支付相關費用。

勞動部說明，天災發生時，雇主非必要不應要求勞工上班，但如有業務需要，經勞工同意上班時，雇主不應讓勞工自行面對上下班途中強風豪雨、路樹傾倒或大型掉落物等危及生命安全情況，如上下班途中發生受傷災害，雇主要面對通勤職災相關法定義務。

勞動部提及，曾有勞工於颱風天上班途中遭路樹壓傷，勞雇雙方為職災補償及賠償費用發生勞資爭議，需透過勞資爭議調解及訴訟解決。雇主為了營業需求而請勞工出勤時，勞工為自身安全改搭計程車所需額外負擔的交通費用，應由雇主協助，也是降低勞工可能發生職災風險的必須作為。

勞動部強調，勞工在縣市首長宣布停班停課後，依要點規定可不出勤，且雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，也不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。

雇主因業務性質需要，經勞工同意而出勤時，雇主應提供通勤協助。勞動部也要求雇主應事先在勞動契約、團體協約或工作規則中，明確讓勞工知悉雇主所提供通勤協助之內容。

勞動部表示，勞動部已於今年9月修訂《工作規則審核要點》與「工作規則參考手冊」，各地方主管機關於審核工作規則時，會要求事業單位納入通勤協助相關內容。

勞動部將持續中央各部會合作，率先由國營事業與公立醫療院所等落實雇主天災通勤協助義務，並逐步輔導公部門勞務委外廠商負起天災通勤協助義務。

勞動部提醒，公私部門若有需要承攬或派遣勞工搶修、輪班時，公私部門都要督促及要求所合作的派遣或承攬廠商，負起通勤協助的義務，以保障派遣與承攬勞工安全。

若天災已經嚴重到勞工依原定上、下班通勤方式有困難，廠商必須提供通勤協助，包含勞工有搭乘計程車的必要時，廠商應支付相關費用，不能讓承攬/派遣勞工自己承擔費用。

勞動部提醒，雇主在天然災害期間更應注意勞工安全，有關天然災害勞工通勤協助，可於勞動部網站「天然災害勞工出勤權益」查詢。如尚有各項勞工權益問題，可就近洽當地勞工行政主管機關或撥打勞動部專線。

停班停課
