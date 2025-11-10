聽新聞
病假權法制化 勞團籲列入企業ESG

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
近期發生病假打壓事件，台鐵產業工會10日前往勞保局前，在公聽會開始前呼籲勞動部重視勞工請假權益，要求勞動部修法改善。記者曾原信／攝影
近期發生病假打壓事件，台鐵產業工會10日前往勞保局前，在公聽會開始前呼籲勞動部重視勞工請假權益，要求勞動部修法改善。記者曾原信／攝影

長榮空服員之死，引發外界關注勞工病假保障權。勞動部昨舉行研議保障勞工病假權會議，與會勞團代表建議，將友善請假制度列入企業ＥＳＧ揭露內容，併同法制化。勞動部表示，會參考會議蒐集意見，盡速完成病假權保障法制作業。

台灣鐵路產業工會秘書長朱智宇表示，目前法規病假卅天是半薪，希望能修法明定病假十五天內，雇主不得對勞工有不利待遇。

雇主團體代表則表達，不反對勞工依法請病假應受到保護，但日數部分，應避免過度限縮企業管理權而影響營運。專家學者建議友善請假制度及合理範圍內保障病假權行使，兼顧勞工、企業多贏局面。

工鬥總工會理事長何政家表示，「尊嚴勞動」是在對等的尊重下來進行勞資合作，政府應該在相關法規中明確訂定，雇主不得因勞工申請法定假，而有不利待遇之行為。台大醫院企業工會秘書長邱宇弘表示，會議焦點在於「不能有不利待遇」的天數為幾天，但重點是具體明確定義「不利待遇」。

勞動部表示，勞團表達目前確實存在依法可以請病假，但公司會扣獎金、調動單位、排班換班不公平、影響考績及年終獎金等情形，會盡速完成病假權保障法制作業。

